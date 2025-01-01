Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс «Лепим из воздушного пластилина», который пройдет в Дагестанском театре кукол. Это уникальное мероприятие даст возможность каждому окунуться в мир творчества и фантазии.
Участники смогут самостоятельно слепить различные фигурки, научившись базовым техникам работы с материалом. Мастер-класс подходит как для детей, так и для взрослых. Не требуется никаких предварительных навыков — главное желание творить!
Количество мест на мастер-классе ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и творческий настрой!
Дагестанский театр кукол с радостью открывает свои двери для всех, кто хочет веселого и полезного времяпрепровождения. Откройте для себя мир кукольного искусства и креативного самовыражения!