Мастер-класс «Лепим из воздушного пластилина»
О концерте/спектакле

Мастер-класс «Лепим из воздушного пластилина» в Дагестанском театре кукол для всей семьи

Приглашаем всех желающих на увлекательный мастер-класс «Лепим из воздушного пластилина», который пройдет в Дагестанском театре кукол. Это уникальное мероприятие даст возможность каждому окунуться в мир творчества и фантазии.

Что вас ждет

Участники смогут самостоятельно слепить различные фигурки, научившись базовым техникам работы с материалом. Мастер-класс подходит как для детей, так и для взрослых. Не требуется никаких предварительных навыков — главное желание творить!

Полезная информация

Количество мест на мастер-классе ограничено, поэтому рекомендуется заранее записаться. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и творческий настрой!

Дагестанский театр кукол с радостью открывает свои двери для всех, кто хочет веселого и полезного времяпрепровождения. Откройте для себя мир кукольного искусства и креативного самовыражения!

В других городах

Махачкала, 17 августа
Дагестанский театр кукол Махачкала, просп. Расула Гамзатова, 40
12:00 от 400 ₽

