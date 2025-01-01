Рукоделие в особняке: мастер-класс по созданию броши

Проведите субботнее утро в особняке XIX века за одним из самых расслабляющих занятий — рукоделием. В креативной студии LAVR вы сможете создать уникальную брошь с помощью техники вышивки гладью с камнями.

История и значимость броши

Коко Шанель считала, что коллекция украшений должна начинаться именно с броши. Этот универсальный аксессуар подчеркнет вашу индивидуальность и станет прекрасным дополнением к любому гардеробу. Кроме того, брошь — это отличное решение для подарка близким или подругам.

Погружение в творчество

Под чутким руководством опытного мастера креативной студии LAVR, вы научитесь вышивке гладью с камнями. После завершения мастер-класса вы уйдете с уникальным изделием, которое будет радовать вас своим видом или порадует кого-то из ваших близких.

Уютная атмосфера и угощения

Наш мастер-класс — это не только возможность освоить ремесло, но и возможность погрузиться в медитативный процесс создания украшения класса haute couture. Во время занятия мы предложим вам легкие закуски, а также чай или кофе на выбор.