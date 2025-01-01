Мастер-класс «Кукловедение» от артистов театра Karlsson Haus. Овладейте магией кукольного театра!

Хотите узнать, как сделать неживое живым? Приглашаем вас на мастер-класс «Кукловедение», где вы погрузитесь в мир театрального искусства и научитесь оживлять куклы и различные предметы. Вас ждет увлекательный урок, после которого вы сможете удивить своих друзей и близких!

Что вас ожидает на мастер-классе?

На занятии вы познакомитесь с различными видами театральных кукол и узнаете секреты их «оживления». Погружение в процесс кукловождения поможет развить вашу креативность и актерские навыки.

Кто проводит мастер-класс?

Мастер-класс ведет талантливая актриса театра Виктория Лавренова. Ее опыт и профессионализм сделают ваше обучение незабываемым.

Для кого предназначен мастер-класс?

Участие в мастер-классе открыто для детей старше 5 лет. Это отличная возможность для юных зрителей не только узнать о театре, но и попробовать себя в роли кукловода!

Не упустите шанс окунуться в мир магии театра и развить свои творческие способности. Записывайтесь на мастер-класс уже сегодня!