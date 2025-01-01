Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Кукловедение»
Киноафиша Мастер-класс «Кукловедение»

Мастер-класс «Кукловедение»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Кукловедение» от артистов театра Karlsson Haus. Овладейте магией кукольного театра!

Хотите узнать, как сделать неживое живым? Приглашаем вас на мастер-класс «Кукловедение», где вы погрузитесь в мир театрального искусства и научитесь оживлять куклы и различные предметы. Вас ждет увлекательный урок, после которого вы сможете удивить своих друзей и близких!

Что вас ожидает на мастер-классе?

На занятии вы познакомитесь с различными видами театральных кукол и узнаете секреты их «оживления». Погружение в процесс кукловождения поможет развить вашу креативность и актерские навыки.

Кто проводит мастер-класс?

Мастер-класс ведет талантливая актриса театра Виктория Лавренова. Ее опыт и профессионализм сделают ваше обучение незабываемым.

Для кого предназначен мастер-класс?

Участие в мастер-классе открыто для детей старше 5 лет. Это отличная возможность для юных зрителей не только узнать о театре, но и попробовать себя в роли кукловода!

Не упустите шанс окунуться в мир магии театра и развить свои творческие способности. Записывайтесь на мастер-класс уже сегодня!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Karlsson Haus на Ломоносова Санкт-Петербург, Ломоносова, 14
11:30 от 600 ₽

В ближайшие дни

Квест «Тайны леса»
6+
Интерактивный
Квест «Тайны леса»
24 июля в 16:00 Музей «В Тишине»
от 625 ₽
6+
Экскурсия Мастер-класс Интерактивный
Комбо: шоколадный мастер-класс + интерактивная экскурсия
17 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
VR-Выставка «Гиперборея»
6+
Интерактивный
VR-Выставка «Гиперборея»
13 сентября в 19:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 700 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше