Хотите узнать, как сделать неживое живым? Приглашаем вас на мастер-класс «Кукловедение», где вы погрузитесь в мир театрального искусства и научитесь оживлять куклы и различные предметы. Вас ждет увлекательный урок, после которого вы сможете удивить своих друзей и близких!
На занятии вы познакомитесь с различными видами театральных кукол и узнаете секреты их «оживления». Погружение в процесс кукловождения поможет развить вашу креативность и актерские навыки.
Мастер-класс ведет талантливая актриса театра Виктория Лавренова. Ее опыт и профессионализм сделают ваше обучение незабываемым.
Участие в мастер-классе открыто для детей старше 5 лет. Это отличная возможность для юных зрителей не только узнать о театре, но и попробовать себя в роли кукловода!
Не упустите шанс окунуться в мир магии театра и развить свои творческие способности. Записывайтесь на мастер-класс уже сегодня!