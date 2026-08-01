Мастер-класс по созданию народной куклы-оберега

В Музее русской сказки пройдет уникальный мастер-класс по созданию традиционной народной куклы-оберега в старинной технике. Участникам предстоит изготовить куклу Крупеничку из ткани, крупы и без использования иголки и швов.

Крупеничка в народной культуре считается символом достатка, плодородия и домашнего уюта. На мероприятии гости познакомятся с традициями предков и освоят старинный навык, который передавался из поколения в поколение.

Каждый участник заберет с собой готовую куклу, что станет прекрасным напоминанием о проведенном времени и наученных навыках. Мастер-класс специально рассчитан на тех, кто интересуется народными традициями и рукоделием.