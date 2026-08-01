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Мастер-класс «Кукла Крупеничка — хранительница достатка»
Киноафиша Мастер-класс «Кукла Крупеничка — хранительница достатка»

Мастер-класс «Кукла Крупеничка — хранительница достатка»

6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс по созданию народной куклы-оберега

В Музее русской сказки пройдет уникальный мастер-класс по созданию традиционной народной куклы-оберега в старинной технике. Участникам предстоит изготовить куклу Крупеничку из ткани, крупы и без использования иголки и швов.

Крупеничка в народной культуре считается символом достатка, плодородия и домашнего уюта. На мероприятии гости познакомятся с традициями предков и освоят старинный навык, который передавался из поколения в поколение.

Каждый участник заберет с собой готовую куклу, что станет прекрасным напоминанием о проведенном времени и наученных навыках. Мастер-класс специально рассчитан на тех, кто интересуется народными традициями и рукоделием.

Купить билет на выставка Мастер-класс «Кукла Крупеничка — хранительница достатка»

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В других городах
Август
Сентябрь
16 августа воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
17 августа понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
18 августа вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
19 августа среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
20 августа четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
21 августа пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
22 августа суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
24 августа понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
25 августа вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
26 августа среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
27 августа четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
28 августа пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
29 августа суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
31 августа понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
1 сентября вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
2 сентября среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
3 сентября четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
4 сентября пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
5 сентября суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
6 сентября воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
7 сентября понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
8 сентября вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
9 сентября среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
10 сентября четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
11 сентября пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
12 сентября суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
13 сентября воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
14 сентября понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
15 сентября вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
16 сентября среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
17 сентября четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
18 сентября пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
19 сентября суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
20 сентября воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
21 сентября понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
22 сентября вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
23 сентября среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
24 сентября четверг
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
25 сентября пятница
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
26 сентября суббота
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
27 сентября воскресенье
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
28 сентября понедельник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
29 сентября вторник
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
от 1500 ₽
30 сентября среда
13:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
15:00
Музей русской сказки «За лесами, за горами» Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 61, вход с ул. Чапыгина
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