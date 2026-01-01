Билеты от 1500₽
Мастер-класс «Кукла Берегиня»

Возраст 6+
О выставке

Мастер-класс для детей в Москве

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Кукла Берегиня», посвященный традициям создания славянских обереговых кукол. Этот проект предложит вам не только вникнуть в глубокую символику, которая стоит за славянскими куклами, но и овладеть техникой их изготовления.

Знакомство с историей

В ходе мастер-класса вы познакомитесь с богатым наследием славянских кукол и узнаете о значении оберега «Берегиня». Каждый элемент этой куклы наполнен смыслом и историей, что делает ее не просто предметом декора, а настоящим хранителем традиций.

Практика создания куклы

На занятии вас ждет пошаговое сопровождение, благодаря которому вы сможете самостоятельно изготовить куклу-мотанку. Это творческий процесс, который не только развивает ваши навыки, но и наполняет атмосферу занятия радостью творения.

Что вас ждет

Участники получат памятку с инструкцией, что позволит закрепить полученные знания и в дальнейшем создавать своими руками обереги. Кроме того, это отличная возможность провести время в творческой атмосфере, делясь опытом и идеями с единомышленниками.

Не упустите шанс стать частью древних традиций и создать уникальный оберег собственными руками!

Июль
2 июля четверг
11:00
Клуб «Мечта» Москва, Лукинская, 11
от 1500 ₽

