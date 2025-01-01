Меню
Мастер-класс. Красим самолеты Дзиро, роспись картонных моделей. Художник Яна Дорофеева
Мастер-класс. Красим самолеты Дзиро, роспись картонных моделей. Художник Яна Дорофеева

Мастер-класс. Красим самолеты Дзиро, роспись картонных моделей. Художник Яна Дорофеева

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс по художественной росписи моделей самолета «Биплан»

Приглашаем всех желающих принять участие в увлекательном мастер-классе под руководством художницы Яны Дорофеевой. На этом творческом занятии вы научитесь раскрашивать модели самолетов акриловыми красками, вдохновляясь шедеврами аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает».

Что вас ждет на мастер-классе?

Вы сможете:

  • Познакомиться с основами росписи моделей;
  • Узнать, какие цвета лучше всего подходят для создания уникального самолета;
  • Научиться превращать бесцветную модель в настоящую художественную работу.

Для кого подходит мастер-класс?

Этот мастер-класс доступен для участников любого возраста. Не важно, являетесь ли вы начинающим художником или опытным творцом – каждый сможет найти в творческом процессе что-то новое и увлекательное.

Не упустите возможность!

Запишитесь на мастер-класс и погрузитесь в мир искусства и творчества! Присоединяйтесь к нам и создайте свою уникальную модель самолета, которую можно будет гордо выставить на показ.

