Приглашаем всех желающих принять участие в увлекательном мастер-классе под руководством художницы Яны Дорофеевой. На этом творческом занятии вы научитесь раскрашивать модели самолетов акриловыми красками, вдохновляясь шедеврами аниме Хаяо Миядзаки «Ветер крепчает».
Вы сможете:
Этот мастер-класс доступен для участников любого возраста. Не важно, являетесь ли вы начинающим художником или опытным творцом – каждый сможет найти в творческом процессе что-то новое и увлекательное.
Запишитесь на мастер-класс и погрузитесь в мир искусства и творчества! Присоединяйтесь к нам и создайте свою уникальную модель самолета, которую можно будет гордо выставить на показ.