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Мастер-класс «Космос в банке»
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Мастер-класс «Космос в банке»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Завораживающий мастер-класс в Планетарии

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс в уютном дворике Планетария 1! Здесь участники смогут погрузиться в мир химических реакций и исследовать, как разные жидкости взаимодействуют друг с другом.

Создание собственного космоса

Во время занятия вы не только узнаете интересные факты о свойствах жидкостей, но и создадите свой собственный космос, который сможете забрать с собой в небольшой баночке объемом 10 мл. По желанию, к баночке можно прикрепить стильный брелок.

Для всех возрастов

Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, а также открыть для себя новые грани науки и творчества.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Записывайтесь заранее, так как количество мест ограничено. Мастер-класс в Планетарии — это не только познавательно, но и очень увлекательно!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 2 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
17:00 от 1200 ₽

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