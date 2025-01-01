Завораживающий мастер-класс в Планетарии

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс в уютном дворике Планетария 1! Здесь участники смогут погрузиться в мир химических реакций и исследовать, как разные жидкости взаимодействуют друг с другом.

Создание собственного космоса

Во время занятия вы не только узнаете интересные факты о свойствах жидкостей, но и создадите свой собственный космос, который сможете забрать с собой в небольшой баночке объемом 10 мл. По желанию, к баночке можно прикрепить стильный брелок.

Для всех возрастов

Мастер-класс подходит как для взрослых, так и для детей от 6 лет. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, а также открыть для себя новые грани науки и творчества.

Не пропустите!

Не упустите шанс стать частью этого уникального события! Записывайтесь заранее, так как количество мест ограничено. Мастер-класс в Планетарии — это не только познавательно, но и очень увлекательно!