Мастер-класс «Космический шоппер. Галактика» в нижегородском Планетарии
Вас ждет увлекательная программа, предназначенная для тех, кто любит рисовать и мечтает разгадать тайны ночного неба! Мастер-класс пройдет в формате 120 минут.
Что вас ждет на занятии?
- Знакомство с галактикой Млечный Путь: ее строение и исследование.
- Узнаем о сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре нашего «звёздного острова».
- Попробуем выяснить, где именно в Галактике находится наша Земля.
- Создадим уникальный шоппер с изображением Млечного Пути – трендовую вещь в единственном экземпляре!
- Освоим роспись по ткани, основываясь на модели Галактики, построенной на астрономических наблюдениях.
Важная информация
Возрастная категория: 12+ (для детей от 10 лет и взрослых). Пожалуйста, обратите внимание: количество мест ограничено.
Также стоит помнить, что дети до 12 лет допускаются в залы планетария только в сопровождении взрослого. Перед посещением планетария обязательно ознакомьтесь с правилами продажи, возврата билетов и посещения.