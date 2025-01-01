Меню
Мастер-класс «Космический шоппер. Галактика»
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Космический шоппер. Галактика» в нижегородском Планетарии

Вас ждет увлекательная программа, предназначенная для тех, кто любит рисовать и мечтает разгадать тайны ночного неба! Мастер-класс пройдет в формате 120 минут.

Что вас ждет на занятии?

  • Знакомство с галактикой Млечный Путь: ее строение и исследование.
  • Узнаем о сверхмассивной черной дыре, расположенной в центре нашего «звёздного острова».
  • Попробуем выяснить, где именно в Галактике находится наша Земля.
  • Создадим уникальный шоппер с изображением Млечного Пути – трендовую вещь в единственном экземпляре!
  • Освоим роспись по ткани, основываясь на модели Галактики, построенной на астрономических наблюдениях.

Важная информация

Возрастная категория: 12+ (для детей от 10 лет и взрослых). Пожалуйста, обратите внимание: количество мест ограничено.

Также стоит помнить, что дети до 12 лет допускаются в залы планетария только в сопровождении взрослого. Перед посещением планетария обязательно ознакомьтесь с правилами продажи, возврата билетов и посещения.

В других городах

Нижний Новгород, 18 сентября
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20
18:00

