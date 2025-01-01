Мастер-класс в Нижегородском планетарии!

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система». Это отличная возможность создать оригинальную подвеску с изображением Солнышка, планет и кометы, а также узнать много нового о нашей Солнечной системе.

Что вас ждет на мастер-классе?

В процессе творчества участники мастер-класса:

научатся делать пушистые помпоны и декоративные кисти с помощью специальных приспособлений;

подберут бусины-планеты по цвету и размеру, учитывая масштаб и внешний вид;

выучат порядок расположения планет в Солнечной системе;

узнают много любопытного о строении Солнечной системы.

Кому подойдет этот мастер-класс?

Мастер-класс рекомендован для детей с 9 лет. Для более младших участников потребуется помощь родителей. Это отличная возможность не только прокачать творческие навыки, но и провести время в компании семьи!

Не упустите шанс создать уникальный космический аксессуар и погрузиться в изучение удивительного мира астрономии!