Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система». Это отличная возможность создать оригинальную подвеску с изображением Солнышка, планет и кометы, а также узнать много нового о нашей Солнечной системе.
В процессе творчества участники мастер-класса:
Мастер-класс рекомендован для детей с 9 лет. Для более младших участников потребуется помощь родителей. Это отличная возможность не только прокачать творческие навыки, но и провести время в компании семьи!
Не упустите шанс создать уникальный космический аксессуар и погрузиться в изучение удивительного мира астрономии!