Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система»
Киноафиша Мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система»

Мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс в Нижегородском планетарии!

Нижегородский планетарий им. Г. М. Гречко приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система». Это отличная возможность создать оригинальную подвеску с изображением Солнышка, планет и кометы, а также узнать много нового о нашей Солнечной системе.

Что вас ждет на мастер-классе?

В процессе творчества участники мастер-класса:

  • научатся делать пушистые помпоны и декоративные кисти с помощью специальных приспособлений;
  • подберут бусины-планеты по цвету и размеру, учитывая масштаб и внешний вид;
  • выучат порядок расположения планет в Солнечной системе;
  • узнают много любопытного о строении Солнечной системы.

Кому подойдет этот мастер-класс?

Мастер-класс рекомендован для детей с 9 лет. Для более младших участников потребуется помощь родителей. Это отличная возможность не только прокачать творческие навыки, но и провести время в компании семьи!

Не упустите шанс создать уникальный космический аксессуар и погрузиться в изучение удивительного мира астрономии!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Космический брелок. Солнечная система»

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
19 октября воскресенье
18:00
Нижегородский планетарий им. Георгия Гречко Нижний Новгород, Революционная, 20

В ближайшие дни

Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
6+
Экскурсия
Необычная познавательная экскурсия «В Тишине»
24 октября в 13:00 Музей «В Тишине»
от 230 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
27 сентября в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: интерактивная экскурсия + два мастер-класса
12 октября в 11:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше