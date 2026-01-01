Мастер-класс «Коллаж в стиле поп-арт»
Билеты от 3000₽
12+
О выставке

Мастер-класс по технике коллажа в Люмьер-Холл

В Люмьер-Холл пройдет уникальный мастер-класс по технике коллажа в стиле поп-арт. Это событие станет отличной возможностью погрузиться в мир современного искусства, даже если вы никогда не имели опыта в творчестве.

Создайте свою композицию

Участники познакомятся с основами поп-арта и научатся создавать свои собственные композиции, работая с цветом, формой и вырезками из печатных материалов. Мастер-класс подходит для всех желающих — от новичков до тех, кто уже имеет опыт в искусстве.

Проводит мастер-класс Арина Саркисян

Занятие проведет Арина Саркисян — художница и арт-педагог из Музея русского импрессионизма. Она регулярно проводит творческие встречи на различных культурных площадках Москвы, делая искусство доступным каждому.

Таким образом, вас ждет:

  • Продолжительность: 2–2,5 часа
  • Возраст: 12+
  • Уровень подготовки: любой
  • Все материалы включены

Будьте готовы к тому, чтобы открыть для себя основные приемы поп-арта и создать выразительные и ироничные образы, вдохновленные его эстетикой. Мастер-класс организован совместно с творческой студией «Clio» и привлечет всех, кто интересуется современным искусством.

7 июня воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3000 ₽

