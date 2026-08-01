Мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем детей и взрослых на уникальный мастер-класс, где участники научатся готовить необычное пирожное «картошка» в виде эскимо на палочке. За 60 минут каждый сможет создать три порции этого вкусного десерта.

Что вас ждет на мастер-классе

Приготовление нежной основы из бисквита и варёной сгущёнки;

Формирование десертов в силиконовых формах;

Охлаждение заготовок;

Создание украшений из мастики;

Покрытие десертов вкусной шоколадной глазурью;

Украшение сладкими посыпками и орешками;

Упаковка готовых пирожных в красивую коробочку.

Мастер-класс для детей от 6 лет

Этот мастер-класс отлично подходит для детей от 6 лет в сопровождении взрослых. Он станет идеальным вариантом для семейного выходного, праздника или сладкого творческого занятия. Дети смогут развивать свои кулинарные навыки, фантазировать с декором и увидеть результаты своей работы.

Готовый десерт выглядит как мороженое на палочке, но не тает, что позволяет легко забрать его домой или подарить близким. Присоединяйтесь к нам и создайте вместе необычные сладости!