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Мастер-класс «Картошка-эскимошка»
Киноафиша Мастер-класс «Картошка-эскимошка»

Мастер-класс «Картошка-эскимошка»

6+
Возраст 6+

О выставке

Мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем детей и взрослых на уникальный мастер-класс, где участники научатся готовить необычное пирожное «картошка» в виде эскимо на палочке. За 60 минут каждый сможет создать три порции этого вкусного десерта.

Что вас ждет на мастер-классе

  • Приготовление нежной основы из бисквита и варёной сгущёнки;
  • Формирование десертов в силиконовых формах;
  • Охлаждение заготовок;
  • Создание украшений из мастики;
  • Покрытие десертов вкусной шоколадной глазурью;
  • Украшение сладкими посыпками и орешками;
  • Упаковка готовых пирожных в красивую коробочку.

Мастер-класс для детей от 6 лет

Этот мастер-класс отлично подходит для детей от 6 лет в сопровождении взрослых. Он станет идеальным вариантом для семейного выходного, праздника или сладкого творческого занятия. Дети смогут развивать свои кулинарные навыки, фантазировать с декором и увидеть результаты своей работы.

Готовый десерт выглядит как мороженое на палочке, но не тает, что позволяет легко забрать его домой или подарить близким. Присоединяйтесь к нам и создайте вместе необычные сладости!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Картошка-эскимошка»

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
13:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
23 августа воскресенье
13:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽
30 августа воскресенье
13:30
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1500 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Картошка-эскимошка» Мастер-класс «Картошка-эскимошка» Мастер-класс «Картошка-эскимошка» Мастер-класс «Картошка-эскимошка»

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