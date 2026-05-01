Мастер-класс по живописи в Санкт-Петербурге

Спешим поделиться с вами уникальной возможностью попробовать себя в искусстве живописи на нашем мастер-классе. В центре внимания — натюрморт с цветами, где каждый участник сможет познакомиться с техниками импрессионизма.

Творческий процесс

Живые цветы — это не только источник вдохновения, но и настоящая палитра цветов и форм. Учитывая, что каждый букет уникален, вы сможете экспериментировать и создавать собственные вариации. Мы предлагаем использовать живописные намеки и условные пятна для передачи всех нюансов яркого букета.

Что вас ждет

Все необходимые материалы будут предоставлены нашей студией. Наши опытные наставники помогут вам освоить основные техники и справиться с задачами, которые могут возникнуть в процессе создания картины. Не важно, есть ли у вас опыт в живописи или вы только начинаете — каждый найдет что-то интересное для себя.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя мир живописи в компании единомышленников. Мы ждем вас на нашем мастер-классе!