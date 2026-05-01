Мастер-класс по шерстяной акварели в Культурно-художественном центре «Крылатское»

Культурно-художественный центр «Крылатское» приглашает вас на уникальный мастер-класс по технике «шерстяной акварели». Это замечательная возможность создать произведение искусства, вдохновленное морскими глубинами и сказочными русалками.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятия участники будут работать с мягкой шерстью, изучая приемы, которые открывают безграничные творческие возможности:

Создание плавных переходов цвета;

Работа с такими техниками, как вытягивание, щипание и нарезание шерсти;

Изготовление объемной картины по мотивам выбранного изображения;

Оформление готовой работы в рамку.

Преимущества шерстяной живописи

Шерстяная живопись — это не только способ выразить себя, но и замечательный метод снятия стресса. Работа с шерстью помогает расслабиться и увлечься процессом творчества. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию работы с шерстью!