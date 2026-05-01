Мастер-класс «Картина из шерсти»
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О выставке

Мастер-класс по шерстяной акварели в Культурно-художественном центре «Крылатское»

Культурно-художественный центр «Крылатское» приглашает вас на уникальный мастер-класс по технике «шерстяной акварели». Это замечательная возможность создать произведение искусства, вдохновленное морскими глубинами и сказочными русалками.

Что вас ждет на мастер-классе

В ходе занятия участники будут работать с мягкой шерстью, изучая приемы, которые открывают безграничные творческие возможности:

  • Создание плавных переходов цвета;
  • Работа с такими техниками, как вытягивание, щипание и нарезание шерсти;
  • Изготовление объемной картины по мотивам выбранного изображения;
  • Оформление готовой работы в рамку.

Преимущества шерстяной живописи

Шерстяная живопись — это не только способ выразить себя, но и замечательный метод снятия стресса. Работа с шерстью помогает расслабиться и увлечься процессом творчества. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию работы с шерстью!

Май
Июнь
30 мая суббота
16:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1500 ₽
27 июня суббота
16:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 1500 ₽

