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Билеты от 1600₽
Киноафиша Мастер-класс «Картина для интерьера»

Мастер-класс «Картина для интерьера»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Создание интерьерной картины в технике жидкого акрила

Приглашаем всех желающих на уникальный мастер-класс, где участники смогут создать собственную интерьерную картину с рисунком среза минерала в технике жидкого акрила. Это увлекательное занятие позволит вам не только погрузиться в мир искусства, но и узнать множество интересных фактов о минералах.

Техника жидкого акрила

Основу этой техники составляет правильное смешение красок с водой и другими компонентами, а также их нанесение на холст специальным способом. Участники мастер-класса получат доступ к различным оттенкам акрила и декоративным камням, что позволит им проявить свою творческую индивидуальность.

Значение камней в жизни человека

С давних времен камни играют важную роль в жизни людей. Они не только приносят удачу и очищают дом, но и служат прекрасным украшением интерьера, а также используются в создании ювелирных изделий. Изучая свойства и узоры срезов минералов, участники мастер-класса смогут лучше понять, как правильно выбрать цветовые сочетания для отображения рисунка.

Что вас ждет на мастер-классе

На занятии вы научитесь:

  • Выбирать подходящие цветовые сочетания для создания гармоничного рисунка;
  • Смешивать краски для достижения нужных оттенков;
  • Украшать свою работу искусственными камушками.

Картина, созданная своими руками, станет великолепным дополнением любого интерьера. Не упустите возможность выразить себя через искусство!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
31 июля
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
18:00 от 1600 ₽

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