Творческий мастер-класс в Планетарии 1

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, где каждый сможет почувствовать себя настоящим художником. Даже если вы никогда не держали в руках кисть, это мероприятие подарит вам возможность создать свою уникальную картину-аффирмацию.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы сможете:

Создать картину с важными для вас словами;

Получить помощь мастеров в выборе надписей;

Подобрать идеальное сочетание цветов для вашего произведения.

Польза участия

Этот мастер-класс — отличный способ самовыражения и вдохновения. Он станет хорошей мотивацией для будущих творческих начинаний. Не упустите шанс окунуться в мир творчества!

Для кого подходит?

Мастер-класс подходит для всех желающих, включая взрослых и детей от 10 лет. Длительность занятия составляет примерно 1 час.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и открыть в себе новые грани творчества!