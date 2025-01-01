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Киноафиша Мастер-класс «Картина-аффирмация»

Мастер-класс «Картина-аффирмация»

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс в Планетарии 1

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, где каждый сможет почувствовать себя настоящим художником. Даже если вы никогда не держали в руках кисть, это мероприятие подарит вам возможность создать свою уникальную картину-аффирмацию.

Что вас ждет?

На мастер-классе вы сможете:

  • Создать картину с важными для вас словами;
  • Получить помощь мастеров в выборе надписей;
  • Подобрать идеальное сочетание цветов для вашего произведения.

Польза участия

Этот мастер-класс — отличный способ самовыражения и вдохновения. Он станет хорошей мотивацией для будущих творческих начинаний. Не упустите шанс окунуться в мир творчества!

Для кого подходит?

Мастер-класс подходит для всех желающих, включая взрослых и детей от 10 лет. Длительность занятия составляет примерно 1 час.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и открыть в себе новые грани творчества!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 августа
Планетарий 1 Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, 74, литера Ц
17:00 от 2300 ₽

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