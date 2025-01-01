Приглашаем вас на уникальный мастер-класс в уютном дворике Планетария 1, где каждый сможет почувствовать себя настоящим художником. Даже если вы никогда не держали в руках кисть, это мероприятие подарит вам возможность создать свою уникальную картину-аффирмацию.
На мастер-классе вы сможете:
Этот мастер-класс — отличный способ самовыражения и вдохновения. Он станет хорошей мотивацией для будущих творческих начинаний. Не упустите шанс окунуться в мир творчества!
Мастер-класс подходит для всех желающих, включая взрослых и детей от 10 лет. Длительность занятия составляет примерно 1 час.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события и открыть в себе новые грани творчества!