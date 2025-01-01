Мастер-класс «Карта ощущений» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный исследованию пространства и вдохновения из окружающего мира. Мы создадим коллаж, погружаясь в одну из сфер чувств, чтобы научиться лучше воспринимать мир вокруг нас.

Информация о ведущей

Мастер-класс проведет Юлия Бимендина, опытный музейный педагог и дизайнер. Юлия окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «дизайн» и прошла обучение по программе НИУ ВШЭ «Инклюзивные практики и визуальность в пространстве музея». Кроме того, она завершила курс по работе с аудиторией «Встань и скажи!», что делает её прекрасным проводником в мир искусства.

Ограниченные места

Количество участников мастер-класса ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать место. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества и исследования восприятия.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс будет интересен как профессиональным художникам и дизайнерам, так и всем, кто хочет развить свои сенсорные навыки или просто провести время в креативной среде.

Не упустите шанс найти вдохновение и создать что-то особенное!