Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Карта ощущений»
Киноафиша Мастер-класс «Карта ощущений»

Мастер-класс «Карта ощущений»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс «Карта ощущений» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный исследованию пространства и вдохновения из окружающего мира. Мы создадим коллаж, погружаясь в одну из сфер чувств, чтобы научиться лучше воспринимать мир вокруг нас.

Информация о ведущей

Мастер-класс проведет Юлия Бимендина, опытный музейный педагог и дизайнер. Юлия окончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «дизайн» и прошла обучение по программе НИУ ВШЭ «Инклюзивные практики и визуальность в пространстве музея». Кроме того, она завершила курс по работе с аудиторией «Встань и скажи!», что делает её прекрасным проводником в мир искусства.

Ограниченные места

Количество участников мастер-класса ограничено, поэтому рекомендуем заранее забронировать место. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу творчества и исследования восприятия.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс будет интересен как профессиональным художникам и дизайнерам, так и всем, кто хочет развить свои сенсорные навыки или просто провести время в креативной среде.

Не упустите шанс найти вдохновение и создать что-то особенное!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 24 августа
Заповедные кварталы Нижний Новгород, Короленко, 17
13:00 15:00 17:00

В ближайшие дни

Два мастер-класса
6+
Мастер-класс
Два мастер-класса
31 августа в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1300 ₽
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
6+
Экскурсия Мастер-класс
Комбо: арома мастер-класс + необычная познавательная экскурсия
16 августа в 18:00 Музей «В Тишине»
от 1200 ₽
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
0+
Естественно-научные
Посещение Планетария 1 в Нижнем Новгороде
25 августа в 11:00 Планетарий
от 300 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше