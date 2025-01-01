Меню
Мастер-класс «Калавера в стиле Фриды»
О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс: калавера в стиле Фриды Кало

Погрузитесь в яркий и таинственный мир мексиканского праздника Дня мёртвых и Хэллоуина! На нашем мастер-классе у вас появится возможность создать собственную калаверу — гипсовый череп, который сможете расписать живыми, насыщенными красками, вдохновляясь стилем и символикой знаменитой художницы Фриды Кало.

Создание уникального произведения искусства

Атмосфера мастер-класса будет насыщена творчеством. Мы покажем вам различные техники работы с красками и поможем выбрать, как сочетать узоры и цвета. В результате ваша калавера станет уникальным произведением искусства.

Творческий процесс как медитация

Этот процесс — не только творческий, но и медитативный. Вы сможете полностью погрузиться в создание деталей и орнаментов, выражая свою индивидуальность через цвет и форму. Никаких ограничений — только вы и ваше воображение.

Выставка «Фрида Кало: ожившие полотна»

После мастер-класса вас ждёт посещение выставки «Фрида Кало: ожившие полотна». Это отличная возможность вдохновиться работами великой художницы и увидеть, как её яркая жизнь и характер были отражены в картинах. Вы сможете не только узнать больше об искусстве Фриды, но и понять, как она использовала символику и цвет в своих произведениях.

Не упустите шанс совместить творческое самовыражение с искусством и культурой! Присоединяйтесь к нашему мастер-классу и откройте для себя новое измерение творчества.

Ноябрь
1 ноября суббота
19:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽

