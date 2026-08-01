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Мастер-класс «Итальянская пицца»
Киноафиша Мастер-класс «Итальянская пицца»

Мастер-класс «Итальянская пицца»

6+
Возраст 6+

О выставке

Кулинарный мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных кулинаров на уникальный мастер-класс по приготовлению пиццы на Фабрике мороженого Alpinetti! Здесь каждый участник сможет почувствовать себя настоящим пиццайоло и создать свою собственную аромапиццу с насыщенным томатным соусом и двумя видами сыра.

Что ждёт участников?

  • Приготовление пиццы своими руками;
  • Приготовление ароматного томатного соуса и использование двух видов сыра;
  • Творческое оформление собственной пиццы;
  • Запекание до золотистой корочки;
  • Уютное чаепитие с горячей пиццей, приготовленной участниками.

Время, проведенное на мастер-классе, подарит детям новые кулинарные навыки и яркие эмоции. Завершится встреча вкусным чаепитием, где каждый сможет попробовать свою собственную итальянскую пиццу с тянущимся сыром. Продолжительность мероприятия — 60 минут. Участие возможно для детей от 6 лет. Дети до 14 лет могут посещать мастер-класс только в сопровождении взрослого.

Купить билет на выставка Мастер-класс «Итальянская пицца»

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В других городах
Август
16 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
17 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
20 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
23 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
26 августа среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
27 августа четверг
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
30 августа воскресенье
18:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽
31 августа понедельник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 1000 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Итальянская пицца» Мастер-класс «Итальянская пицца» Мастер-класс «Итальянская пицца» Мастер-класс «Итальянская пицца» Мастер-класс «Итальянская пицца»

В ближайшие дни

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Лекция в саду. «Сервировка как искусство»

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16 августа в 11:00 Эрарта
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