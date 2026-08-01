Кулинарный мастер-класс для детей в Санкт-Петербурге

Приглашаем юных кулинаров на уникальный мастер-класс по приготовлению пиццы на Фабрике мороженого Alpinetti! Здесь каждый участник сможет почувствовать себя настоящим пиццайоло и создать свою собственную аромапиццу с насыщенным томатным соусом и двумя видами сыра.

Что ждёт участников?

Приготовление пиццы своими руками;

Приготовление ароматного томатного соуса и использование двух видов сыра;

Творческое оформление собственной пиццы;

Запекание до золотистой корочки;

Уютное чаепитие с горячей пиццей, приготовленной участниками.

Время, проведенное на мастер-классе, подарит детям новые кулинарные навыки и яркие эмоции. Завершится встреча вкусным чаепитием, где каждый сможет попробовать свою собственную итальянскую пиццу с тянущимся сыром. Продолжительность мероприятия — 60 минут. Участие возможно для детей от 6 лет. Дети до 14 лет могут посещать мастер-класс только в сопровождении взрослого.