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Мастер-класс «Искусство играющих кукол»
Киноафиша Мастер-класс «Искусство играющих кукол»

Мастер-класс «Искусство играющих кукол»

Постановка
Новосибирский театр кукол 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Мастер-класс для всех возрастов в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Искусство играющих кукол». Это уникальная возможность погрузиться в мир театра кукол и узнать о различных видах кукол, таких как перчаточные, тростевые, планшетные, ростовые, мимирующие и теневые.

Что вас ждет на мастер-классе?

Артисты-кукловоды поделятся своими знаниями и опытом, а также продемонстрируют фрагменты спектаклей. Участники мастер-класса смогут не только наблюдать, но и принимать активное участие в процессе. Вам предложат освоить гимнастику для рук и поработать с профессиональной театральной куклой.

Почувствуйте себя артистом!

Каждый участник получит возможность почувствовать себя настоящим артистом-кукловодом. Не упустите шанс узнать секреты мастерства и развить свои творческие способности. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с куклами.

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир кукол и театра – мы ждем вас на мастер-классе!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 27 июля
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽
Новосибирск, 6 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00
Новосибирск, 8 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:00 от 300 ₽
Новосибирск, 14 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00 от 300 ₽
Новосибирск, 23 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
11:00 от 300 ₽
Новосибирск, 28 августа
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
15:00 от 300 ₽
Новосибирск, 5 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00 от 300 ₽
Новосибирск, 6 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00 от 300 ₽
Новосибирск, 13 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
12:00 от 300 ₽
Новосибирск, 21 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
14:00 от 300 ₽
Новосибирск, 27 сентября
Новосибирский театр кукол Новосибирск, Ленина, 22
16:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
6+
Экскурсия
Экскурсия по Новосибирскому театру кукол
2 сентября в 18:30 Новосибирский театр кукол
от 300 ₽
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0+
Экскурсия
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3 августа в 18:30 Теплоход «Новосибирск»
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16+
Экскурсия
Экскурсия «Шлюзование»
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от 3350 ₽
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