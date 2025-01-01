Мастер-класс для всех возрастов в Новосибирском театре кукол

Новосибирский театр кукол приглашает всех желающих на увлекательный мастер-класс «Искусство играющих кукол». Это уникальная возможность погрузиться в мир театра кукол и узнать о различных видах кукол, таких как перчаточные, тростевые, планшетные, ростовые, мимирующие и теневые.

Что вас ждет на мастер-классе?

Артисты-кукловоды поделятся своими знаниями и опытом, а также продемонстрируют фрагменты спектаклей. Участники мастер-класса смогут не только наблюдать, но и принимать активное участие в процессе. Вам предложат освоить гимнастику для рук и поработать с профессиональной театральной куклой.

Почувствуйте себя артистом!

Каждый участник получит возможность почувствовать себя настоящим артистом-кукловодом. Не упустите шанс узнать секреты мастерства и развить свои творческие способности. Мастер-класс подходит как для новичков, так и для тех, кто уже имеет опыт работы с куклами.

Не упустите возможность окунуться в волшебный мир кукол и театра – мы ждем вас на мастер-классе!