Мастер-класс по созданию интерьерного флорариума

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать собственный интерьерный флорариум. Этот стильный элемент декора из микса натуральных и искусственных растений станет отличным украшением для любого интерьера.

Что такое флорариум?

Флорариум — это стеклянный контейнер, в котором создается миниатюрная экосистема. Он может быть как закрытым, так и открытым. Участники мастер-класса узнают о различных типах флорариумов и их особенностях.

Научитесь создавать гармоничные композиции

Вы научитесь правильно выбирать и сочетать натуральные растения с искусственными, а также с другими элементами декора, такими как:

цветной песок

камни

фигурки

ракушки

Уход за флорариумом

Кроме того, специалист расскажет о необходимых материалах для посадки натуральных кактусов и суккулентов, а также поделится правилами ухода за вашей композицией, чтобы она радовала вас долгое время.

Цветовые сочетания

Вы также узнаете о правилах выбора цветовых сочетаний для создания гармоничной композиции, что добавит вашему флорариуму индивидуальности и стиля.

Не упустите возможность погрузиться в мир флорариумов и проявить свою креативность!