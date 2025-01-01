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Билеты от 2500₽
Киноафиша Мастер-класс «Интерьерный флорариум»

Мастер-класс «Интерьерный флорариум»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию интерьерного флорариума

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, где вы сможете создать собственный интерьерный флорариум. Этот стильный элемент декора из микса натуральных и искусственных растений станет отличным украшением для любого интерьера.

Что такое флорариум?

Флорариум — это стеклянный контейнер, в котором создается миниатюрная экосистема. Он может быть как закрытым, так и открытым. Участники мастер-класса узнают о различных типах флорариумов и их особенностях.

Научитесь создавать гармоничные композиции

Вы научитесь правильно выбирать и сочетать натуральные растения с искусственными, а также с другими элементами декора, такими как:

  • цветной песок
  • камни
  • фигурки
  • ракушки

Уход за флорариумом

Кроме того, специалист расскажет о необходимых материалах для посадки натуральных кактусов и суккулентов, а также поделится правилами ухода за вашей композицией, чтобы она радовала вас долгое время.

Цветовые сочетания

Вы также узнаете о правилах выбора цветовых сочетаний для создания гармоничной композиции, что добавит вашему флорариуму индивидуальности и стиля.

Не упустите возможность погрузиться в мир флорариумов и проявить свою креативность!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
18:00 от 2500 ₽
11 августа
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
18:00 от 2500 ₽
28 августа
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
18:00 от 2500 ₽

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