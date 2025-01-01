Мастер-класс для детей: знакомство с волшебным миром сказок

Приглашаем детей в возрасте 7-9 лет на увлекательный мастер-класс, где они смогут погрузиться в мир сказок. Участники познакомятся с яркими персонажами, изучат их изобразительные образы и создадут оригинальный головной убор одного из самых загадочных существ — Лешего.

Что ждет участников?

На занятии дети смогут:

ознакомиться с персонажами популярных сказок;

развить свои творческие способности;

изучить техники создания головных уборов;

погрузиться в атмосферу волшебства и фантазии.

Актуальные факты

Леший — это мифологическое существо, олицетворяющее лес в славянской мифологии. Он известен своим умением скрываться и обманывать людей, что делает его особенно интересным персонажем для творчества. Изготовление головного убора будет не только увлекательным, но и познавательным опытом для детей.

Продолжительность мастер-класса составляет 90 минут. Не упустите возможность подарить вашему ребенку яркие эмоции и незабываемые впечатления!