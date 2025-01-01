Приглашаем детей в возрасте 7-9 лет на увлекательный мастер-класс, где они смогут погрузиться в мир сказок. Участники познакомятся с яркими персонажами, изучат их изобразительные образы и создадут оригинальный головной убор одного из самых загадочных существ — Лешего.
На занятии дети смогут:
Леший — это мифологическое существо, олицетворяющее лес в славянской мифологии. Он известен своим умением скрываться и обманывать людей, что делает его особенно интересным персонажем для творчества. Изготовление головного убора будет не только увлекательным, но и познавательным опытом для детей.
Продолжительность мастер-класса составляет 90 минут. Не упустите возможность подарить вашему ребенку яркие эмоции и незабываемые впечатления!