Творческие занятия для подростков летом в Москве

Цикл встреч «Каникулы в мастерской театрального художника» приглашает подростков окунуться в мир графики. На данном мастер-классе участники создадут контрастный рисунок, который будет напоминать гравюру. В процессе работы они освободят яркие линии из плотного слоя чёрной краски.

Посетители будут использовать острые палочки для того, чтобы в одном движении создать эффектный рисунок. Это может быть изображение огней салюта, плавников глубоководных рыб или собственные фантастические миры. Мастер-класс станет отличной возможностью для творческих подростков продемонстрировать свои навыки и поэкспериментировать с контрастом.

Не упустите шанс развить свои художественные способности и получить новые знания в области графики!