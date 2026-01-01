Творчество для детей на летних каникулах в Москве

В Мемориальном музее «Творческая мастерская театрального художника Давида Боровского» пройдет увлекательный мастер-класс для детей из цикла встреч «Каникулы в мастерской театрального художника». Это уникальная возможность для юных артистов реализовать свои творческие идеи и научиться новым навыкам.

На мастер-классе участники смогут ответить на интригующий вопрос: что скрывается под плотным слоем черной краски? Каждому будет предоставлена острая палочка, с помощью которой они смогут освободить из темноты листа яркие линии и создать свои собственные фантастические миры.

Одно движение - и художник зажигает огни салюта, подсвечивает плавники глубоководных рыб. Результатом работы станет эффектный контрастный рисунок, который напоминет гравюру. Мастер-класс станет отличным способом развить творческие способности и научиться работать с различными художественными техниками.