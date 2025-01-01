Погружение в мир татарской кухни. Мастер-класс в Казани

Приглашаем вас на уютный и вкусный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу татарской кухни и научитесь готовить два легендарных блюда – ароматный эчпочмак и сладкий чак-чак!

Что такое эчпочмак?

Эчпочмак – это сочные треугольные пирожки с мясом и картофелем, которые тают во рту. Это традиционное татарское блюдо станет настоящим украшением вашего стола.

Вкус чак-чака

Чак-чак – хрустящие медовые сладости, которые покоряют сердца с первого кусочка. Этот десерт не только вкусный, но и красивый, что делает его отличным угощением для любого праздника.

Программа мастер-класса

Мастер-класс по приготовлению эчпочмака и чак-чака от наших опытных мастериц.

Экскурсия-квиз по музею с увлекательными фактами о татарской культуре и кухне.

Чаепитие с вашим собственноручно приготовленным эчпочмаком и чак-чаком.

Не упустите возможность!

Это будет не только вкусно, но и весело! Готовьтесь к кулинарным экспериментам и ярким эмоциям в компании друзей и единомышленников.