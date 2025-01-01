Приглашаем вас на уютный и вкусный мастер-класс, где вы окунетесь в атмосферу татарской кухни и научитесь готовить два легендарных блюда – ароматный эчпочмак и сладкий чак-чак!
Эчпочмак – это сочные треугольные пирожки с мясом и картофелем, которые тают во рту. Это традиционное татарское блюдо станет настоящим украшением вашего стола.
Чак-чак – хрустящие медовые сладости, которые покоряют сердца с первого кусочка. Этот десерт не только вкусный, но и красивый, что делает его отличным угощением для любого праздника.
Это будет не только вкусно, но и весело! Готовьтесь к кулинарным экспериментам и ярким эмоциям в компании друзей и единомышленников.