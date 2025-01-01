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Мастер-класс «Гипсовое трио»
Билеты от 2500₽
Киноафиша Мастер-класс «Гипсовое трио»

Мастер-класс «Гипсовое трио»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2500₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по созданию гипсовых подарков

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где каждый участник сможет создать уникальный подарочный набор из гипса. В процессе занятия вы изготовите поднос, вазу и шкатулку или подсвечник — всё это станет не только прекрасным украшением вашего интерьера, но и замечательным подарком для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

В распоряжении участников будут все необходимые материалы: формы для отлива, гипс, колоранты, кисти и акриловые краски. Вы сможете проявить свою креативность и попробовать различные методики окрашивания своих изделий.

Комфортная атмосфера

Во время работы вам предложат чай или кофе, а также вкусные кондитерские изделия. Это создаст уютную атмосферу, пока ваши творения будут застывать.

Идеально для всех возрастов

Мастер-класс подходит как для подростков, так и для взрослых, поэтому приходите с друзьями или семьей. Изготовление подарка из гипса своими руками — это не только интересный процесс, но и возможность провести время в компании единомышленников.

Заберите творение с собой

По окончании мастер-класса вы сможете забрать своё изделие домой и презентовать его близким. Это будет не просто подарок, а результат вашего труда и творчества.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
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