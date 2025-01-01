Мастер-класс по созданию гипсовых подарков

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где каждый участник сможет создать уникальный подарочный набор из гипса. В процессе занятия вы изготовите поднос, вазу и шкатулку или подсвечник — всё это станет не только прекрасным украшением вашего интерьера, но и замечательным подарком для близких.

Что вас ждет на мастер-классе?

В распоряжении участников будут все необходимые материалы: формы для отлива, гипс, колоранты, кисти и акриловые краски. Вы сможете проявить свою креативность и попробовать различные методики окрашивания своих изделий.

Комфортная атмосфера

Во время работы вам предложат чай или кофе, а также вкусные кондитерские изделия. Это создаст уютную атмосферу, пока ваши творения будут застывать.

Идеально для всех возрастов

Мастер-класс подходит как для подростков, так и для взрослых, поэтому приходите с друзьями или семьей. Изготовление подарка из гипса своими руками — это не только интересный процесс, но и возможность провести время в компании единомышленников.

Заберите творение с собой

По окончании мастер-класса вы сможете забрать своё изделие домой и презентовать его близким. Это будет не просто подарок, а результат вашего труда и творчества.