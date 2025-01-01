Меню
Мастер-класс «Фонарь Джека из тыквы»
Билеты от 3500₽
О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс к Хэллоуину в Люмьер Холле

В преддверии Хэллоуина Люмьер Холл предлагает уникальную возможность окунуться в атмосферу праздника на творческом мастер-классе, посвященном созданию тыквенных фонарей.

Тыква: символ вдохновения

Тыква — это не только символ Хэллоуина, но и источник бесконечного вдохновения для творчества. На мастер-классе у вас будет возможность создать собственный шедевр, который украсит ваш дом.

Все необходимое для творчества

Организаторы предоставят все нужные инструменты, заготовки и множество вариантов эскизов. Вы сможете выбрать понравившуюся «мордочку» для своей тыквы, вырезать ее под руководством опытного мастера и добавить яркие краски для завершения образа.

Подарите себе радость творчества

Каждый участник выйдет с мастер-класса не с пустыми руками, а с созданным своими руками светильником, который наполнит дом атмосферой близящегося праздника. Это занятие подходит как взрослым, так и детям, создавая возможность провести время в теплой и дружелюбной атмосфере.

Не упустите шанс сделать Хэллоуин незабываемым и уникальным с помощью своего творчества!

Октябрь
26 октября воскресенье
12:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 3500 ₽

