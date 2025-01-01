Откройте для себя мир театра с мастер-классом «Домашний оберег»

Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает вас на уникальный мастер-класс «Домашний оберег», который пройдет в увлекательной технике «шерстяная акварель». Это событие станет прекрасной возможностью погрузиться в атмосферу творчества и узнать больше о народных традициях.

Что такое шерстяная акварель?

Шерстяная акварель — это техника, позволяющая создавать яркие и выразительные картины из шерсти. В процессе работы используются специальные инструменты и красочные волокна, что делает каждую работу поистине уникальной. Учитесь создавать свои собственные обереги, которые будут не только украшением вашего дома, но и символом защиты.

Зачем нужны обереги?

Обереги — это не просто декоративные элементы. В разных культурах они служат символами защиты, удачи и гармонии. Создавая оберег своими руками, вы вкладываете в него частичку своей души и намерений, что делает его особенно ценным.

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс будет интересен всем, кто хочет развить свои творческие способности, а также тем, кто интересуется народными традициями. Не имеет значения, есть ли у вас опыт в рукоделии или нет — опытные мастера помогут каждому участнику.

Когда и где?

Мастер-класс пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Следите за анонсами на официальном сайте центра, чтобы не пропустить дату и время проведения.

Приглашаем всех желающих! Откройте для себя новое, создавая уникальные вещи своими руками.