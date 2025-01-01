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Мастер-класс «Домашний оберег» (в технике «шерстяная акварель» )
Киноафиша Мастер-класс «Домашний оберег» (в технике «шерстяная акварель» )

Мастер-класс «Домашний оберег» (в технике «шерстяная акварель» )

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Откройте для себя мир театра с мастер-классом «Домашний оберег»

Уральский центр народного искусства им. Родыгина приглашает вас на уникальный мастер-класс «Домашний оберег», который пройдет в увлекательной технике «шерстяная акварель». Это событие станет прекрасной возможностью погрузиться в атмосферу творчества и узнать больше о народных традициях.

Что такое шерстяная акварель?

Шерстяная акварель — это техника, позволяющая создавать яркие и выразительные картины из шерсти. В процессе работы используются специальные инструменты и красочные волокна, что делает каждую работу поистине уникальной. Учитесь создавать свои собственные обереги, которые будут не только украшением вашего дома, но и символом защиты.

Зачем нужны обереги?

Обереги — это не просто декоративные элементы. В разных культурах они служат символами защиты, удачи и гармонии. Создавая оберег своими руками, вы вкладываете в него частичку своей души и намерений, что делает его особенно ценным.

Кому подойдет мастер-класс?

Мастер-класс будет интересен всем, кто хочет развить свои творческие способности, а также тем, кто интересуется народными традициями. Не имеет значения, есть ли у вас опыт в рукоделии или нет — опытные мастера помогут каждому участнику.

Когда и где?

Мастер-класс пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Следите за анонсами на официальном сайте центра, чтобы не пропустить дату и время проведения.

Приглашаем всех желающих! Откройте для себя новое, создавая уникальные вещи своими руками.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 16 ноября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

В ближайшие дни

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13 августа в 15:00 Ельцин Центр
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16 августа в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
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Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
9 августа в 15:00 Ельцин Центр
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