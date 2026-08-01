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Мастер-класс для женщин «Сама себе сценарист: мастер-класс по женской самореализации»
Билеты от 1290₽
Киноафиша Мастер-класс для женщин «Сама себе сценарист: мастер-класс по женской самореализации»

Мастер-класс для женщин «Сама себе сценарист: мастер-класс по женской самореализации»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1290₽

О выставке

Мастер-класс для женщин в Москве: на пути к гармонии

В современном мире женщины часто сталкиваются с выбором между успехом и счастьем. Мастер-класс, который мы предлагаем, поможет вам выйти из замкнутого круга чужих сценариев и реализовать свой потенциал. Это пошаговое руководство по возвращению к себе, раскрытию амбиций и наведению порядка в мыслях, карьере и отношениях.

Кому предназначен мастер-класс?

  • Для женщин, застрявших в рутине и «дне сурка».
  • Для тех, кто боится сделать шаг на пути карьерных перемен из-за неуверенности.
  • Для успешных женщин, желающих вернуть баланс и легкость в жизни.
  • Для молодых мам, стремящихся плавно вернуться к самореализации.

Что вы получите?

Программа мастер-класса включает не только теоретические знания, но и четкую карту действий. Вы научитесь уверенно заявлять о себе, зарабатывать удовольствие от работы, сохранять внутренний ресурс и строить гармоничные отношения в жизни.

Программа мастер-класса

Шаг 1. Карьера и дело: реализация в социуме

Мы разберем, как монетизировать свои таланты, перестать сомневаться в собственном профессионализме и выстраивать экологичный график:

  • «Хочу и могу: как женщине найти свое призвание и зарабатывать на нем» — превращаем хаос увлечений в четкую стратегию дохода и самовыражения.
  • «Бизнес, карьера и синдром самозванца: как заявить о себе во весь голос» — учимся уверенно продвигать себя и справляться со страхом критики.
  • «Успеть все и не сойти с ума: баланс между работой и личной жизнью» — мастер-класс по тайм-менеджменту без выгорания и чувства вины.

Шаг 2. Личность и внутренний мир: фундамент и ресурсы

Этот блок посвящен ментальному здоровью, поиску истинных желаний и умению говорить «нет»:

  • «Свобода быть собой: как перестать быть «хорошей девочкой» для всех» — избавляемся от синдрома отличницы и выбираем себя.
  • «Где взять силы: как женщине восполнять ресурсы и защищать свои границы» — практические инструменты для восстановления энергии.
  • «Жизнь по собственному сценарию: как понять, чего хочешь именно ты» — отделяем свои истинные цели от стереотипов общества.

Шаг 3. Отношения и роли: гармония с миром

Учимся находить баланс в партнерстве и совмещать разные социальные роли:

  • «Не только мама и жена: как сохранить свою индивидуальность в семье» — остаёмся интересными себе и окружающим.
  • «Сценарии женственности: как совмещать силу, мягкость и амбиции» — разрушение мифов о том, что сильная женщина одинока.
  • «Любовь к себе: с чего начинается истинная женская уверенность» — лекция о принятии себя и права на счастье.

Лектор

Дарья Антоновна Рагозина — клинический психолог с более чем 10-летним опытом работы. Она проводит индивидуальные и групповые сессии, является автором и ведущей семинаров, а также создательницей авторского шоу «Вкус Жизни» на телеканале ЕвропаПлюс ТВ. Специализируется на терапии различных расстройств и семейных отношениях.

Купить билет на выставка Мастер-класс для женщин «Сама себе сценарист: мастер-класс по женской самореализации»

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Август
21 августа пятница
19:00
Vekarta на Якиманке Москва, Б.Якиманка, 26
от 1290 ₽

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