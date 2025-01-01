Меню
Мастер-класс для детей «Новогодняя маска настроения»
6+
Возраст 6+

О выставке

Создание уникальных масок на мастер-классе в Музее

Адрес: наб. канала Грибоедова, д. 103

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс, где вы сможете создать уникальную маску, отражающую ваше настроение уходящего года и мечты о будущем! Мы подготовили всё необходимое для вашего творчества: маски-основы, краски, фольгу, ткань, блестки и декор.

Творческий процесс

Вы научитесь превращать простую заготовку в яркий образ — символ своих чувств, переживаний и ожиданий. Идея мастер-класса проста и вдохновляюща: каждый из нас — актер собственной Вселенной, и через маску можно рассказать свою историю без слов.

Подарите себе волшебство

Этот мастер-класс не только позволит вам раскрыть свои творческие способности, но и подарит отличное настроение. Вы сможете забрать домой частичку волшебства, созданного своими руками!

Возрастные ограничения

Мастер-класс рекомендован для детей в возрасте 7-12 лет. Все материалы уже входят в стоимость занятия.

Также напоминаем, что взрослые могут посетить экспозиции по входным билетам.

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря воскресенье
16:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

