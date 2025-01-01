Меню
Мастер-класс для детей «Новогодняя маска настроения»
Мастер-класс для детей «Новогодняя маска настроения»

6+
Возраст 6+

О выставке

Создайте уникальную маску на новогоднем мастер-классе в Музее искусства Санкт-Петербурга

Отразите своё настроение уходящего года и мечты о будущем на мастер-классе по созданию масок! Мы подготовили всё необходимое для вашего творчества: маски-основы, краски, фольгу, ткань, блестки и декор. Каждый участник сможет превратить простую заготовку в яркий образ, который станет символом ваших чувств, переживаний и ожиданий.

Идея мастер-класса

Каждый из нас — актер собственной Вселенной, и через маску можно рассказать свою историю без слов. Это интересный и вдохновляющий способ самовыражения. Подарите себе творческое настроение и заберите домой частичку волшебства!

Информация для участников

Рекомендуемый возраст участников — 7-12 лет. Все материалы входят в стоимость занятия. Взрослые могут посетить выставочные экспозиции по входным билетам. Длительность мастер-класса составляет 1 час.

Декабрь
20 декабря суббота
16:00
Музей искусства Санкт-Петербурга XX–XXI веков Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 103
от 400 ₽

