Мастер-класс для детей «Арт-охота» в Заповедных кварталах Нижнего Новгорода

Приглашаем всех юных творцов на увлекательный мастер-класс «Арт-охота», который обещает стать настоящим праздником коллективного творчества! В процессе занятий участники будут работать с большими склеенными листами бумаги, хаотично нанося на них пятна и отпечатки разной краской. Эта часть мастер-класса подарит детям возможность высвободить свою креативность и насладиться полнейшей свободой самовыражения.

После увлекательного этапа создания цветных пятен начинается настоящая охота на образы. Главная задача участников — найти в созданных пятнах узнаваемые формы животных или предметов и дорисовать их маркером. В итоге у нас получится яркое и оригинальное коллективное панно, которое не только порадует глаз, но и станет замечательным результатом совместного творчества.

О ведущей

Мастер-класс ведет Юлия Бимендина — опытный музейный педагог и дизайнер. Она закончила Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет по специальности «дизайн» и прошла программу НИУ ВШЭ «Инклюзивные практики и визуальность в пространстве музея». Также Юлия обучилась на курсе по работе с аудиторией «Встань и скажи!».

Профессиональный опыт

Юлия Бимендина проводит детские программы в Волго-Вятском филиале Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, а также организует интерактивные экскурсии для детской аудитории. Её опыт и увлечение искусством делают каждую программу уникальной и вдохновляющей для детей.

Приходите на мастер-класс «Арт-охота» и погрузитесь в мир творчества и фантазии!