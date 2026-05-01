Дизайнерский мастер-класс в культурно-художественном центре «Крылатское»

В Культурно-художественном центре «Крылатское» состоится мастер-класс по созданию дизайнерской лампы. Этот увлекательный процесс позволит вам сделать стильный предмет интерьера своими руками!

На мастер-классе вы узнаете, как создать лампу с мягким освещением, которая прекрасно впишется в ваш дом. Она станет не только функциональным, но и эстетическим акцентом, отражающим философию красоты в простоте.

Идеальный аксессуар для вашего интерьера

Результатом занятия станет ваша собственная лампа, гармонирующая с любым стилем – от скандинавского до минималистичного. Такой аксессуар будет превосходно смотреться как в спальне, так и в гостиной или кабинете. Не упустите возможность создать нечто уникальное и личное для вашего пространства!

Приходите на мастер-класс и внесите в свой интерьер частичку своего креативного я!