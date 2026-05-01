Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Мастер-класс «Дизайнерская лампа своими руками»
Билеты от 4000₽
Киноафиша Мастер-класс «Дизайнерская лампа своими руками»

Мастер-класс «Дизайнерская лампа своими руками»

6+
Возраст 6+
Билеты от 4000₽

О выставке

Дизайнерский мастер-класс в культурно-художественном центре «Крылатское»

В Культурно-художественном центре «Крылатское» состоится мастер-класс по созданию дизайнерской лампы. Этот увлекательный процесс позволит вам сделать стильный предмет интерьера своими руками!

На мастер-классе вы узнаете, как создать лампу с мягким освещением, которая прекрасно впишется в ваш дом. Она станет не только функциональным, но и эстетическим акцентом, отражающим философию красоты в простоте.

Идеальный аксессуар для вашего интерьера

Результатом занятия станет ваша собственная лампа, гармонирующая с любым стилем – от скандинавского до минималистичного. Такой аксессуар будет превосходно смотреться как в спальне, так и в гостиной или кабинете. Не упустите возможность создать нечто уникальное и личное для вашего пространства!

Приходите на мастер-класс и внесите в свой интерьер частичку своего креативного я!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Дизайнерская лампа своими руками»

Помощь с билетами
Май
Июнь
29 мая пятница
18:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 4000 ₽
26 июня пятница
18:00
Культурно-художественный центр «Крылатское» Москва, Крылатские Холмы, 49
от 4000 ₽

В ближайшие дни

Комплексный билет в Центральный парк «Патриот»
0+
Исторические выставки

Комплексный билет в Центральный парк «Патриот»

28 мая в 00:00 Центральный парк «Патриот»
от 375 ₽
Вахтанговское закулисье. Новая сцена.
12+
Экскурсия

Вахтанговское закулисье. Новая сцена.

7 июня в 13:30 Театр им. Вахтангова
от 1200 ₽
Мастер-класс плетение браслета в технике макраме с использованием ракушек «Морюшко»
6+
Мастер-класс

Мастер-класс плетение браслета в технике макраме с использованием ракушек «Морюшко»

11 августа в 16:00 Клуб «Мечта»
Билеты
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше