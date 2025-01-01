Творческий мастер-класс «День ангела» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «День ангела», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства и творчества.

Что такое «шерстяная акварель»?

«Шерстяная акварель» — это техника, позволяющая создавать яркие и выразительные работы с использованием шерсти. Этот метод сочетает в себе элементы живописи и текстильного искусства, что делает его особенно привлекательным для создания необычных и оригинальных композиций.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники получат возможность:

Научиться основам техники «шерстяная акварель»;

Создать собственное уникальное произведение искусства;

Получить советы и рекомендации от опытного мастера.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных художников. Все желающие могут присоединиться, вне зависимости от уровня подготовки. Главное — желание творить и открыться новым возможностям в искусстве.

Когда и где?

Мастер-класс состоится в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства, который славится своими творческими инициативами и поддержкой народных традиций. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Ждем вас на мастер-классе «День ангела»! Погрузитесь в мир творчества и создайте что-то удивительное своими руками.