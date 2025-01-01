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Мастер-класс «День ангела» (в технике «шерстяная акварель»)
Киноафиша Мастер-класс «День ангела» (в технике «шерстяная акварель»)

Мастер-класс «День ангела» (в технике «шерстяная акварель»)

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Творческий мастер-класс «День ангела» в Уральском центре народного искусства

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «День ангела», который пройдет в Уральском центре народного искусства им. Родыгина. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для любителей искусства и творчества.

Что такое «шерстяная акварель»?

«Шерстяная акварель» — это техника, позволяющая создавать яркие и выразительные работы с использованием шерсти. Этот метод сочетает в себе элементы живописи и текстильного искусства, что делает его особенно привлекательным для создания необычных и оригинальных композиций.

Что вас ждет на мастер-классе?

Участники получат возможность:

  • Научиться основам техники «шерстяная акварель»;
  • Создать собственное уникальное произведение искусства;
  • Получить советы и рекомендации от опытного мастера.

Для кого этот мастер-класс?

Мастер-класс подходит как для начинающих, так и для опытных художников. Все желающие могут присоединиться, вне зависимости от уровня подготовки. Главное — желание творить и открыться новым возможностям в искусстве.

Когда и где?

Мастер-класс состоится в уютной атмосфере Уральского центра народного искусства, который славится своими творческими инициативами и поддержкой народных традиций. Не упустите шанс стать частью этого увлекательного события!

Ждем вас на мастер-классе «День ангела»! Погрузитесь в мир творчества и создайте что-то удивительное своими руками.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 5 октября
Уральский центр народного искусства им. Родыгина Екатеринбург, просп. Космонавтов, 23
15:00 от 2200 ₽

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