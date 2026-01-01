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Мастер-класс ЧетыреАчетыре
Киноафиша Мастер-класс ЧетыреАчетыре

Спектакль Мастер-класс ЧетыреАчетыре

6+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 6+

О спектакле

Мастер-класс для всей семьи в Karlsson Haus на Ломоносова

Каждый ребенок обожает выдумывать и рассказывать истории. А что может быть интереснее, чем создать собственный мир с помощью простого листа бумаги? Вы знаете, как сделать из него самолетик или кулечек для сладостей, но мы научим вас превращать обычный лист бумаги в нечто удивительное!

Что вас ждет?

Приходите на наш мастер-класс и узнайте, как бумага может стать источником вдохновения и творчества. Этот секрет мы откроем только участникам!

Количество участников:

В мастер-классе могут участвовать 8 детей и 8 родителей. Не упустите возможность провести время с пользой и весело!

Ждем вас в Karlsson Haus на Ломоносова!

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