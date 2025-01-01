Меню
Мастер-класс «Чемодан» от Елены Струковой
Мастер-класс «Чемодан» от Елены Струковой

Мастер-класс «Чемодан» от Елены Струковой в Фонтанка-69

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс от художницы Елены Струковой, член арт-группы PARAZIT. В ходе мероприятия вы сможете увидеть, как на ваших глазах создается уникальный рисунок на футболке по мотивам произведений Сергея Довлатова.

Детали мероприятия

Каждый участник получит футболку с индивидуальным рисунком. Стоимость участия включает в себя само произведение искусства, а все вырученные средства будут направлены на лечение подопечных фонда AdVita.

О фестивале Д

Мастер-класс пройдет в рамках девятого ежегодного фестиваля памяти Сергея Довлатова и его времени, который состоится 30–31 августа 2025 года на различных площадках Санкт-Петербурга. Фестиваль посвящен Ленинграду Довлатова, его дружеским кругам и стилю жизни.

Слоган фестиваля

В этом году слоган фестиваля звучит так: «В любой ситуации необходима минимальная доля абсурда». Это напоминание о том, что даже в трудные времена стоит сохранять юмор и легкость восприятия.

Не упустите возможность подружить искусство и благотворительность! Присоединяйтесь к мастер-классу и станьте частью этого увлекательного события.

В других городах

Санкт-Петербург, 30 августа
Фонтанка-69 Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 67–69
16:00 от 2500 ₽ 16:40 от 2500 ₽ 17:20 от 2500 ₽ 18:00 от 2500 ₽

