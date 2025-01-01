Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 2400₽
Киноафиша Мастер-класс «Букет из сухоцветов»

Мастер-класс «Букет из сухоцветов»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2400₽

О концерте/спектакле

Создайте стильный букет из сухоцветов на нашем мастер-классе

Уникальный мастер-класс по созданию букета из сухоцветов подарит вам возможность не только научиться, но и создать оригинальный декор для вашего дома. Сухоцветы – это не только красиво, но и долговечно. Такие композиции будут радовать глаз долгое время.

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Вы узнаете, какие виды сухоцветов лучше всего подходят для создания букета.
  • Определите критерии выбора компонентов для цветочной композиции.
  • Научитесь правилам цветовых сочетаний и способам крепления сухоцветов.
  • Узнайте, как правильно комбинировать цвета для создания эффектного букета.
  • Получите возможность воплотить свои творческие идеи в жизнь.
  • Создайте уникальную композицию из предложенных цветов.

Не упустите шанс научиться чему-то новому и создать собственный шедевр! Мастер-класс подходит для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Присоединяйтесь и дайте волю своему творчеству!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 августа
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
18:00 от 2400 ₽
18 августа
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
18:00 от 2400 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
28 июля в 12:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
Futurione
0+
Интерактивный
Futurione
29 июля в 14:00 Арт-пространство Futurione
от 1670 ₽
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Экскурсия Мастер-класс
Экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
30 июля в 13:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше