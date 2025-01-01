Мастер-класс по созданию бенто-тортов для детей

Дорогие маленькие кондитеры! Уникальная возможность освоить искусство приготовления бенто-тортов из 100% натурального джелато ждёт вас. На этом мастер-классе вы создадите свой собственный сладкий шедевр и украсите его десятью видами уникальных посыпок.

Креативный процесс

Мастер-класс наполнен яркими идеями и увлекательными техниками, которые помогут раскрыть творческий потенциал юных кондитеров. Погрузитесь в мир сладких фантазий и порадуйте своих близких уникальным кондитерским изделием.

Что вас ждёт на мастер-классе?

Вы примете участие в приготовлении аутентичного джелато и узнаете, чем оно отличается от обычного мороженого.

Изучите принципы создания торта-мороженого, включая оптимальное количество слоев и их последовательность.

Научитесь аккуратно собирать и выравнивать бенто-торты.

Разберётесь в подборе ингредиентов для создания идеального торта и научитесь сочетать разные виды мороженого.

Постигните принципы композиции и декорирования, используя 10 видов разнообразных посыпок.

Познакомитесь с инструментами, необходимыми для создания тортов; каждый участник получит свой набор и оборудованное место.

Дополнительная информация

Длительность: 1 час

Максимальное количество участников: до 10 человек

Рекомендуемый возраст: 5+

Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать первый шаг в мире кондитерского искусства!