Мастер-класс по созданию бенто-тортов для детей
Дорогие маленькие кондитеры! Уникальная возможность освоить искусство приготовления бенто-тортов из 100% натурального джелато ждёт вас. На этом мастер-классе вы создадите свой собственный сладкий шедевр и украсите его десятью видами уникальных посыпок.
Креативный процесс
Мастер-класс наполнен яркими идеями и увлекательными техниками, которые помогут раскрыть творческий потенциал юных кондитеров. Погрузитесь в мир сладких фантазий и порадуйте своих близких уникальным кондитерским изделием.
Что вас ждёт на мастер-классе?
- Вы примете участие в приготовлении аутентичного джелато и узнаете, чем оно отличается от обычного мороженого.
- Изучите принципы создания торта-мороженого, включая оптимальное количество слоев и их последовательность.
- Научитесь аккуратно собирать и выравнивать бенто-торты.
- Разберётесь в подборе ингредиентов для создания идеального торта и научитесь сочетать разные виды мороженого.
- Постигните принципы композиции и декорирования, используя 10 видов разнообразных посыпок.
- Познакомитесь с инструментами, необходимыми для создания тортов; каждый участник получит свой набор и оборудованное место.
Дополнительная информация
Длительность: 1 час
Максимальное количество участников: до 10 человек
Рекомендуемый возраст: 5+
Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать первый шаг в мире кондитерского искусства!