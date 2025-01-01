Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»
Киноафиша Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

0+
Возраст 0+

О выставке

Мастер-класс по созданию бенто-тортов для детей

Дорогие маленькие кондитеры! Уникальная возможность освоить искусство приготовления бенто-тортов из 100% натурального джелато ждёт вас. На этом мастер-классе вы создадите свой собственный сладкий шедевр и украсите его десятью видами уникальных посыпок.

Креативный процесс

Мастер-класс наполнен яркими идеями и увлекательными техниками, которые помогут раскрыть творческий потенциал юных кондитеров. Погрузитесь в мир сладких фантазий и порадуйте своих близких уникальным кондитерским изделием.

Что вас ждёт на мастер-классе?

  • Вы примете участие в приготовлении аутентичного джелато и узнаете, чем оно отличается от обычного мороженого.
  • Изучите принципы создания торта-мороженого, включая оптимальное количество слоев и их последовательность.
  • Научитесь аккуратно собирать и выравнивать бенто-торты.
  • Разберётесь в подборе ингредиентов для создания идеального торта и научитесь сочетать разные виды мороженого.
  • Постигните принципы композиции и декорирования, используя 10 видов разнообразных посыпок.
  • Познакомитесь с инструментами, необходимыми для создания тортов; каждый участник получит свой набор и оборудованное место.

Дополнительная информация

Длительность: 1 час

Максимальное количество участников: до 10 человек

Рекомендуемый возраст: 5+

Присоединяйтесь к нам, чтобы сделать первый шаг в мире кондитерского искусства!

Купить билет на выставка Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
13:20
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
16 декабря вторник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
23 декабря вторник
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
3 января суббота
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
7 января среда
15:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
10 января суббота
16:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
14 января среда
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
17 января суббота
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
18 января воскресенье
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
21 января среда
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
24 января суббота
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
25 января воскресенье
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
28 января среда
19:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽
31 января суббота
13:00
Фабрика мороженого Alpinetti Санкт-Петербург, Александровский парк, 4, корп. 3, литера А, МФК «Великан-парк»
от 2100 ₽

Фотографии

Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом» Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом» Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом» Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом» Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом» Мастер-класс «Бенто-торт из мороженого с сюрпризом»

В ближайшие дни

Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
16 января в 18:30 Севкабель Порт
от 700 ₽
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
4 января в 13:00 Музей «В Тишине»
от 1900 ₽
Пропавшие в кинохронике
6+
Интерактивный
Пропавшие в кинохронике
20 декабря в 18:30 Творческая мастерская «Невский баталист»
от 550 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше