Мастер-класс по изготовлению арома свечи в клубе «Оптимист»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Ароматный дуэт», где участники смогут погрузиться в мир творчества, экспериментов и ароматов. Этот мастер-класс — отличная возможность раскрыть свои творческие способности и научиться чему-то новому.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством опытного ведущего участники узнают о:

видах воска и эфирных масел;

правилах выбора материалов;

изготовлении свечей.

В ходе занятия вы создадите собственный ароматный дуэт: свечу из соевого воска с добавлением изысканных эфирных масел и парфюм для дома в маленьком флаконе.

Интересные факты

Соевый воск — это экологически чистый материал, который не выделяет токсичных веществ при горении. Эфирные масла, используемые на мастер-классе, могут иметь не только ароматерапевтические свойства, но и положительно влиять на общее самочувствие.

Не упустите возможность научиться искусству создания ароматов и провести время в творческой атмосфере!