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Билеты от 2100₽
Киноафиша Мастер-класс «Ароматный дуэт»

Мастер-класс «Ароматный дуэт»

16+
Возраст 16+
Билеты от 2100₽

О концерте/спектакле

Мастер-класс по изготовлению арома свечи в клубе «Оптимист»

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс «Ароматный дуэт», где участники смогут погрузиться в мир творчества, экспериментов и ароматов. Этот мастер-класс — отличная возможность раскрыть свои творческие способности и научиться чему-то новому.

Что вас ждет на мастер-классе?

Под руководством опытного ведущего участники узнают о:

  • видах воска и эфирных масел;
  • правилах выбора материалов;
  • изготовлении свечей.

В ходе занятия вы создадите собственный ароматный дуэт: свечу из соевого воска с добавлением изысканных эфирных масел и парфюм для дома в маленьком флаконе.

Интересные факты

Соевый воск — это экологически чистый материал, который не выделяет токсичных веществ при горении. Эфирные масла, используемые на мастер-классе, могут иметь не только ароматерапевтические свойства, но и положительно влиять на общее самочувствие.

Не упустите возможность научиться искусству создания ароматов и провести время в творческой атмосфере!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
15:30 от 2100 ₽
9 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
12:00 от 2100 ₽
16 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
15:30 от 2100 ₽
30 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
12:00 от 2100 ₽

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