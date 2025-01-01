Создайте свой уникальный аромат на нашем мастер-классе

Вы мечтаете о собственном парфюме? У вас есть возможность создать его на мастер-классе, где каждый участник сможет разработать свой авторский аромат на масляной основе. Все, что вам нужно, — это желание и немного фантазии!

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы научитесь:

«Слушать» ароматы и различать входящие в их состав компоненты;

Понимать принципы создания парфюма;

Знакомиться с понятием «пирамида аромата».

Ингредиенты и компоненты

Мастер расскажет о популярных компонентах, используемых в парфюмерии сегодня. У вас будет возможность выбирать из более чем 40 ингредиентов, включая:

Дубовый мох;

Фиалка;

Уд;

Мускус;

Амбра;

Смородина;

Хлопок;

И многие другие.

Основы парфюмерии

Для создания масляного парфюма вы будете использовать базовое масло виноградной косточки или сладкого миндаля. Благодаря профессиональным компонентам и специальному закрепителю аромат будет держаться намного дольше и оставлять приятный шлейф.

Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и создать что-то поистине уникальное!