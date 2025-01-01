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Билеты от 1600₽
Киноафиша Мастер-класс «Ароматная перезагрузка»

Мастер-класс «Ароматная перезагрузка»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1600₽

О концерте/спектакле

Создайте свой уникальный аромат на нашем мастер-классе

Вы мечтаете о собственном парфюме? У вас есть возможность создать его на мастер-классе, где каждый участник сможет разработать свой авторский аромат на масляной основе. Все, что вам нужно, — это желание и немного фантазии!

Что вас ждет на мастер-классе?

На занятии вы научитесь:

  • «Слушать» ароматы и различать входящие в их состав компоненты;
  • Понимать принципы создания парфюма;
  • Знакомиться с понятием «пирамида аромата».

Ингредиенты и компоненты

Мастер расскажет о популярных компонентах, используемых в парфюмерии сегодня. У вас будет возможность выбирать из более чем 40 ингредиентов, включая:

  • Дубовый мох;
  • Фиалка;
  • Уд;
  • Мускус;
  • Амбра;
  • Смородина;
  • Хлопок;
  • И многие другие.

Основы парфюмерии

Для создания масляного парфюма вы будете использовать базовое масло виноградной косточки или сладкого миндаля. Благодаря профессиональным компонентам и специальному закрепителю аромат будет держаться намного дольше и оставлять приятный шлейф.

Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и создать что-то поистине уникальное!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
19:00 от 1600 ₽
26 июля
Культурный центр «Оптимист» Москва, просп. Вернадского, 89, корп. 4
12:00 от 1600 ₽
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
19:00 от 1600 ₽
29 июля
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
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Живопись Классическое искусство
Постоянная экспозиция Музея-квартиры Аполлинария Васнецова
9 августа в 15:00 Музей Аполлинария Васнецова
Билеты
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