Вы мечтаете о собственном парфюме? У вас есть возможность создать его на мастер-классе, где каждый участник сможет разработать свой авторский аромат на масляной основе. Все, что вам нужно, — это желание и немного фантазии!
На занятии вы научитесь:
Мастер расскажет о популярных компонентах, используемых в парфюмерии сегодня. У вас будет возможность выбирать из более чем 40 ингредиентов, включая:
Для создания масляного парфюма вы будете использовать базовое масло виноградной косточки или сладкого миндаля. Благодаря профессиональным компонентам и специальному закрепителю аромат будет держаться намного дольше и оставлять приятный шлейф.
Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и создать что-то поистине уникальное!