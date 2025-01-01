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Билеты от 1500₽
Киноафиша Мастер-класс «Аромат для дома»

Мастер-класс «Аромат для дома»

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Создайте уникальные ароматы для вашего дома!

Приглашаем вас на мастер-класс, который подойдет как новичкам, так и тем, кто хочет углубить свои знания в создании домашних ароматов. Если вы стремитесь создать уникальные ароматы и узнать все тонкости их разработки, этот мастер-класс — именно для вас!

Что вас ждет на мастер-классе?

  • Возможность сделать свой дом еще уютнее с помощью ароматов.
  • Знакомство с правилами создания аромата для помещения.
  • Практика по созданию уникальной ароматной формулы.

Под руководством опытного ведущего участники освоят основы парфюмерного искусства. Вы узнаете, что в создании аромата используется специальная парфюмерная основа, которая станет основой для ваших творений.

Дополнительные знания

Также вы научитесь, как правильно подобрать диффузор и для чего нужны фибровые палочки. Эти знания помогут вам не только создать свои ароматы, но и сделать процесс их использования более эффективным.

Не упустите шанс погрузиться в мир ароматов и открыть для себя новые горизонты в создании уюта в вашем доме!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
Феерия Москва, 26 Бакинских Комиссаров, 12, корп. 2
18:00 от 1500 ₽
2 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
19:00 от 1500 ₽
17 августа
Клуб «Браво» Москва, Академика Анохина, 62
12:00 от 1500 ₽
23 августа
Клуб «Оптимист». Новая сцена Москва, Ленинский просп., 150
19:00 от 1500 ₽

В ближайшие дни

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Futurione
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Игровая программа «Фаертаг»
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Интерактивный
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