Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный основам интерьерной живописи через призму эстетики и философии абстракционизма. Участники смогут создать собственную картину размером 50x70 см, используя акриловые краски и дополнительные художественные материалы, такие как текстурная паста и поталь.
Каждый участник будет работать над картиной, основываясь на принципах абстрактной композиции. Вы освоите такие важные элементы, как баланс, ритм, фактура, объем и цвет. Пошаговое сопровождение от опытного наставника позволит вам достичь высоких результатов независимо от начального уровня подготовки.
Работа в группах обеспечивает коллективное взаимодействие и обмен опытом между участниками. Все вы будете работать над единым сюжетом, что создаст особую атмосферу творчества и единства.
С темами мастер-классов можно ознакомиться у организатора. Одним из предложений станет работа над горным пейзажем «Водопад» с золотыми отблесками, который будет выполняться с использованием потали.
Вход в Культурный центр «Урал» возможен только при наличии билета на мероприятие. Сопровождающие лица должны иметь удостоверение личности.
Культурный центр «Урал», ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318, Екатеринбург.