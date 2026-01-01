Мастер-класс «Абстрактная живопись. Культура цвета и формы»

16+
Продолжительность 150 минут
Возраст 16+

О выставке

Мастер-класс по интерьерной живописи: создайте свою картину

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный основам интерьерной живописи через призму эстетики и философии абстракционизма. Участники смогут создать собственную картину размером 50x70 см, используя акриловые краски и дополнительные художественные материалы, такие как текстурная паста и поталь.

Основы мастер-класса

Каждый участник будет работать над картиной, основываясь на принципах абстрактной композиции. Вы освоите такие важные элементы, как баланс, ритм, фактура, объем и цвет. Пошаговое сопровождение от опытного наставника позволит вам достичь высоких результатов независимо от начального уровня подготовки.

Коллективное взаимодействие

Работа в группах обеспечивает коллективное взаимодействие и обмен опытом между участниками. Все вы будете работать над единым сюжетом, что создаст особую атмосферу творчества и единства.

Тематика и сюжеты мастер-класса

С темами мастер-классов можно ознакомиться у организатора. Одним из предложений станет работа над горным пейзажем «Водопад» с золотыми отблесками, который будет выполняться с использованием потали.

Важно знать

Вход в Культурный центр «Урал» возможен только при наличии билета на мероприятие. Сопровождающие лица должны иметь удостоверение личности.

Место проведения

Культурный центр «Урал», ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318, Екатеринбург.

Июнь
Июль
27 июня суббота
14:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
25 июля суббота
10:00
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽

