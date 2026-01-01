Мастер-класс по интерьерной живописи: создайте свою картину

Приглашаем вас на уникальный мастер-класс, посвященный основам интерьерной живописи через призму эстетики и философии абстракционизма. Участники смогут создать собственную картину размером 50x70 см, используя акриловые краски и дополнительные художественные материалы, такие как текстурная паста и поталь.

Основы мастер-класса

Каждый участник будет работать над картиной, основываясь на принципах абстрактной композиции. Вы освоите такие важные элементы, как баланс, ритм, фактура, объем и цвет. Пошаговое сопровождение от опытного наставника позволит вам достичь высоких результатов независимо от начального уровня подготовки.

Коллективное взаимодействие

Работа в группах обеспечивает коллективное взаимодействие и обмен опытом между участниками. Все вы будете работать над единым сюжетом, что создаст особую атмосферу творчества и единства.

Тематика и сюжеты мастер-класса

С темами мастер-классов можно ознакомиться у организатора. Одним из предложений станет работа над горным пейзажем «Водопад» с золотыми отблесками, который будет выполняться с использованием потали.

Важно знать

Вход в Культурный центр «Урал» возможен только при наличии билета на мероприятие. Сопровождающие лица должны иметь удостоверение личности.

Место проведения

Культурный центр «Урал», ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318, Екатеринбург.