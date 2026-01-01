Спектакль Мастер-класс 1. Куклы — детям

Интерактивные мастер-классы

Интерактивные мастер-классы вдохновят детей принять участие в создании настоящих кукольных сказок. Юные зрители смогут поучаствовать в создании увлекательных кукольных представлений. В вводной части мастер-класса ребят познакомят с самыми простыми театральными куклами — перчаточными — и покажут, как ими управлять.

Участие в спектакле

Затем пройдет спектакль, в котором участники смогут подсказывать персонажам последовательность действий. Ведущие на примерах объяснят, как соединить изначальную идею режиссера с фантазией детей, чтобы избежать хаоса на сцене.

Театр марионеток «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» — это театр для детей. За 28 лет своего существования театр поставил множество спектаклей и программ, которые с успехом идут в школах, детских садах, театрах, интернатах, больницах и парках Москвы и за ее пределами.

Информация о билетах

Билет приобретается на каждого зрителя, независимо от возраста! Дети до 12 лет смогут посетить спектакль только в сопровождении взрослых.