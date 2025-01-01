Интерактивные мастер-классы от Театра марионеток «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» приглашает юных зрителей на уникальные интерактивные мастер-классы, которые вдохновят детей принять участие в создании настоящих кукольных сказок. Это отличная возможность для маленьких творцов проявить свои способности и окунуться в мир театра.

Что вас ждет?

В ходе мастер-классов дети познакомятся с основами театрального искусства. Вводная часть включает знакомство с перчаточными куклами и обучение основам управления ими. После этого пройдет спектакль, в котором участники смогут влиять на ход событий, подсказывая персонажам последовательность действий.

Обучение и творчество

Ведущие мастер-классов объяснят, как соединить изначальную идею режиссера с фантазией детей, чтобы избежать хаоса и создать увлекательное представление. Это не только развлечение, но и полезный опыт для будущих артистов!

О театре «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» существует уже 28 лет и за это время успел поставить множество спектаклей и программ. Их постановки с успехом идут в школах, детских садах, театрах, интернатах, больницах и парках Москвы и за ее пределами.

Важно знать

Билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Дети до 12 лет могут посетить спектакль только в сопровождении взрослых, что гарантирует безопасность и комфортное времяпрепровождение для всех.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления и вдохновить его на творчество!