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Мастер-класс 1. Куклы — детям
Билеты от 300₽
Киноафиша Мастер-класс 1. Куклы — детям

Мастер-класс 1. Куклы — детям

Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Интерактивные мастер-классы от Театра марионеток «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» приглашает юных зрителей на уникальные интерактивные мастер-классы, которые вдохновят детей принять участие в создании настоящих кукольных сказок. Это отличная возможность для маленьких творцов проявить свои способности и окунуться в мир театра.

Что вас ждет?

В ходе мастер-классов дети познакомятся с основами театрального искусства. Вводная часть включает знакомство с перчаточными куклами и обучение основам управления ими. После этого пройдет спектакль, в котором участники смогут влиять на ход событий, подсказывая персонажам последовательность действий.

Обучение и творчество

Ведущие мастер-классов объяснят, как соединить изначальную идею режиссера с фантазией детей, чтобы избежать хаоса и создать увлекательное представление. Это не только развлечение, но и полезный опыт для будущих артистов!

О театре «Фигаро»

Театр марионеток «Фигаро» существует уже 28 лет и за это время успел поставить множество спектаклей и программ. Их постановки с успехом идут в школах, детских садах, театрах, интернатах, больницах и парках Москвы и за ее пределами.

Важно знать

Билеты приобретаются на каждого зрителя, независимо от возраста. Дети до 12 лет могут посетить спектакль только в сопровождении взрослых, что гарантирует безопасность и комфортное времяпрепровождение для всех.

Не упустите возможность подарить своему ребенку незабываемые впечатления и вдохновить его на творчество!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
30 августа
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
20 сентября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
27 сентября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
4 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
18 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
25 октября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
1 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
15 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
29 ноября
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
6 декабря
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽
20 декабря
Москонцерт Москва, Ленинградский просп., 30, стр. 2
10:30 от 300 ₽ 12:30 от 300 ₽

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