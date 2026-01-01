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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Фоменки играют Булгакова
Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Московский шабаш в двух частях с одним разоблачением

Спектакль начинается задолго до появления Воланда в Москве. Здесь, чтобы устроить бал у сатаны, нечистая сила вовсе не нужна. Люди — бездушные, безразличные, увлеченные своими мелкими страстями — создают ад вокруг себя самостоятельно.

Дьявол и город
Воланд, появившийся на закате незаметно, словно порыв ветра, лишь сокрушается: «Москва изменилась, а люди всё те же…» В таком мире, где толпа диктует свои законы, человеку с живой душой трудно сохранить самого себя, свою любовь, талант и веру.

Мастер и Маргарита, Пилат и вечность
Пилат обречен на вечность в диалоге со своей совестью. Мастер и Маргарита вынуждены искать спасение в потустороннем. Их судьбы переплетаются в мире, где бездушие становится нормой.

Актерский состав

  • Воланд – Алексей Колубков
  • Иван Бездомный – Дмитрий Захаров
  • Берлиоз – Дмитрий Рудков
  • Кот Бегемот – Игорь Войнаровский, Александр Моровов
  • Коровьев – Фёдор Малышев
  • Азазелло – Галина Кашковская
  • Понтий Пилат – Владимир Топцов
  • Иешуа Га-Ноцри – Павел Яковлев, Владислав Ташбулатов
  • Левий Матвей – Владимир Свирский
  • Мастер – Томас Моцкус
  • Маргарита – Полина Агуреева
  • Степа Лиходеев – Анатолий Анциферов
  • Никанор Иванович Босой – Вениамин Краснянский
  • Максимилиан Андреевич Поплавский – Дмитрий Рудков
  • Финдиректор Римский – Иван Верховых
  • Администратор Варенуха – Валюс Тертелис
Режиссер
Федор Малышев
В ролях
Алексей Колубков
Алексей Колубков
Дмитрий Захаров
Дмитрий Рудков
Игорь Войнаровский
Игорь Войнаровский
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