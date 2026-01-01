Московский шабаш в двух частях с одним разоблачением

Спектакль начинается задолго до появления Воланда в Москве. Здесь, чтобы устроить бал у сатаны, нечистая сила вовсе не нужна. Люди — бездушные, безразличные, увлеченные своими мелкими страстями — создают ад вокруг себя самостоятельно.

Дьявол и город

Воланд, появившийся на закате незаметно, словно порыв ветра, лишь сокрушается: «Москва изменилась, а люди всё те же…» В таком мире, где толпа диктует свои законы, человеку с живой душой трудно сохранить самого себя, свою любовь, талант и веру.

Мастер и Маргарита, Пилат и вечность

Пилат обречен на вечность в диалоге со своей совестью. Мастер и Маргарита вынуждены искать спасение в потустороннем. Их судьбы переплетаются в мире, где бездушие становится нормой.

Актерский состав