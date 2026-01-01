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Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

12+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 12+

О спектакле

Моноспектакль по роману Булгакова

Захватывающее путешествие по галерее булгаковских образов

В моноспектакле Марианны Семёновой зрители увидят целую плеяду ярчайших персонажей романа Булгакова: от загадочного Воланда и мудрого Иешуа Га-Ноцри до ироничного кота Бегемота, властного Понтия Пилата и неутомимых Мастера с Маргаритой. Этот спектакль объединяет трагедию и комедию, мистику и иронию, открывая перед зрителями скрытые смыслы великого произведения.

Музыкальное сопровождение классиков

Для полного погружения в атмосферу романа в спектакле звучат произведения Баха, Бетховена, Моцарта, Глюка и Шопена, добавляя глубину и эмоциональный оттенок каждой сцене.

О режиссёре и признание постановки

Автор инсценировки и режиссёр спектакля — заслуженный деятель искусств России Дженни Катышева. Спектакль был отмечен на международной арене, получив первую премию на фестивале «Звёзды Альбиона» в Лондоне в 2017 году.

Постановка, покоряющая сердца

Спектакль-исследование Марианны Семёновой обогащает восприятие романа, позволяя каждому зрителю проникнуться историей и обрести своё личное прочтение бессмертного произведения.

Режиссер
Дженни Катышева
В ролях
Марианна Семенова
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