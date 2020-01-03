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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

16+
Продолжительность 3 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль по самому популярному роману Булгакова
 

На сцене оживает один из самых загадочных и любимых романов Михаила Булгакова — «Мастер и Маргарита». Эта история, начавшаяся весной, «в час небывало жаркого заката на Патриарших прудах», давно стала классикой мировой литературы и театральных постановок.

Сюжет

Спектакль приглашает зрителей погрузиться в мистический мир Москвы 1920–30-х годов, где реальность переплетается с фантазией, а любовь и жертвенность сталкиваются с пороками общества. На фоне сатирической критики московских нравов разворачиваются личные трагедии героев: Мастер, плененный созданным им романом, и Маргарита, готовая пожертвовать всем ради любви. Вместе они проходят через «нехорошие квартиры», загадочные дома и необыкновенные события, которые подводят их к кульминации — Великому Балу Сатаны, где каждый из гостей получает свой приговор.

Особенности постановки

Режиссёр и актёры через призму символизма и философии передают все грани булгаковского мира. Масштабные декорации, создающие атмосферу таинственного баланса между реальностью и мистикой, погружают зрителя в эпоху, где добро и зло, любовь и смерть находятся в вечной борьбе. Особое внимание уделено теме всепоглощающей силы любви, которая помогает Маргарите обрести своего Мастера, несмотря на все преграды.

Почему стоит увидеть?

«Мастер и Маргарита» — это спектакль, который раскрывает глубокие философские темы, вечные вопросы о добре и зле, власти и слабости, человеческом выборе и судьбе. Поклонникам Булгакова представится уникальная возможность увидеть их любимых героев на сцене, прочувствовать силу любви и мистическую атмосферу романа.

Не пропустите эту постановку, где каждый найдёт свой ответ на великие вопросы жизни, вечности и прощения.

Режиссер
Григорий Лифанов
В ролях
Александр Борисов
Екатерина Черятникова
Василий Бичев
Вячеслав Хархота
Алена Малкова
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