Эпопея Михаила Булгакова на сцене «Балтийского дома»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет спектакль по легендарному роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта постановка исследует вечные темы любви и нравственного долга, добра и зла, а также истинного творчества, как преодоления и стремления к свету и добру.

Сюжет и атмосферное погружение

В спектакле, как и в романе, разворачиваются события великих и драматических масштабов. Воланд устраивает великолепный бал, Мастер создает свое бессмертное произведение, а Понтий Пилат принимает решение о казни Иешуа Га-Ноцри. В то же время, на Садовых и Бронных улицах 20-30-х годов прошлого века, граждане ведут свои земные дела, предавая и приспосабливаясь.

Переплетение смеха и печали

В спектакле переплетаются смех и печаль, радость и боль, отражая богатство и сложность жизни. Аннушка уже разлила масло, а Маргарита идет навстречу судьбе с букетиком желтых цветов, готовясь к решающим событиям.

Постановка близка к книге

Многие зрители считают эту постановку самой близкой к оригинальному произведению Булгакова. Спектакль передает не только атмосферу книги, но и глубину её философских и моральных вопросов.