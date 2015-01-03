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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Постановка
Театр-фестиваль «Балтийский дом» 16+
Продолжительность 3 часа 15 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Эпопея Михаила Булгакова на сцене «Балтийского дома»

Театр-фестиваль «Балтийский дом» представляет спектакль по легендарному роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Эта постановка исследует вечные темы любви и нравственного долга, добра и зла, а также истинного творчества, как преодоления и стремления к свету и добру.

Сюжет и атмосферное погружение

В спектакле, как и в романе, разворачиваются события великих и драматических масштабов. Воланд устраивает великолепный бал, Мастер создает свое бессмертное произведение, а Понтий Пилат принимает решение о казни Иешуа Га-Ноцри. В то же время, на Садовых и Бронных улицах 20-30-х годов прошлого века, граждане ведут свои земные дела, предавая и приспосабливаясь.

Переплетение смеха и печали

В спектакле переплетаются смех и печаль, радость и боль, отражая богатство и сложность жизни. Аннушка уже разлила масло, а Маргарита идет навстречу судьбе с букетиком желтых цветов, готовясь к решающим событиям.

Постановка близка к книге

Многие зрители считают эту постановку самой близкой к оригинальному произведению Булгакова. Спектакль передает не только атмосферу книги, но и глубину её философских и моральных вопросов.

Режиссер
Йонас Вайткус
В ролях
Андрей Тенетко
Александр Кабанов
Игорь Мосюк
Алла Еминцева
Мария Мещерякова
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Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
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