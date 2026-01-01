Грандиозное шоу, объединяющее лучшие творческие ресурсы
Мюзикл «Мастер и Маргарита» — это международный проект, объединивший талантливейших художников из России и Европы. Ожидайте волшебной феерии с потрясающими 3D-декорациями и интерактивным шоу, которое проведет вас через лабиринт человеческих страстей и откроет скрытые смыслы великого романа Михаила Булгакова.
Музыка и либретто от ведущих мастеров
Шесть композиторов, включая Антона Танонова, Ольгу Томаз и Сергея Рубальского, а также шесть либреттистов, среди которых Ирина Афанасьева и Сергей Шиловский-Булгаков, создали уникальное музыкальное и драматургическое оформление. Либретто построено по технологии «Ситуационный сценарий», вовлекающей зрителя в сценическое пространство и делающее каждое представление неповторимым.
Звезды российской сцены в главных ролях
На сцене мюзикла вы увидите 66 артистов, представляющих магическое противостояние Добра и Зла. В главных ролях:
Эффектные декорации и костюмы
Мюзикл представлен на сцене с 66 сменяющимися декорациями и 666 костюмами, созданными знаменитым венгерским художником-постановщиком Кентауэром (Эркель Ласло), автором художественной концепции известных мюзиклов «Бал вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».
Правила посещения
Во время спектакля просим вас не вставать со своих мест и не прерывать представление аплодисментами, чтобы не разрывать магический круг. Фото- и видеосъемка строго запрещены. Вход в зал после третьего звонка категорически запрещен. Мюзикл идет с одним антрактом.
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