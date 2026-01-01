Мюзикл "Мастер и Маргарита" в Театре ЛДМ «Новая сцена»

Грандиозное шоу, объединяющее лучшие творческие ресурсы

Мюзикл «Мастер и Маргарита» — это международный проект, объединивший талантливейших художников из России и Европы. Ожидайте волшебной феерии с потрясающими 3D-декорациями и интерактивным шоу, которое проведет вас через лабиринт человеческих страстей и откроет скрытые смыслы великого романа Михаила Булгакова.

Музыка и либретто от ведущих мастеров

Шесть композиторов, включая Антона Танонова, Ольгу Томаз и Сергея Рубальского, а также шесть либреттистов, среди которых Ирина Афанасьева и Сергей Шиловский-Булгаков, создали уникальное музыкальное и драматургическое оформление. Либретто построено по технологии «Ситуационный сценарий», вовлекающей зрителя в сценическое пространство и делающее каждое представление неповторимым.

Звезды российской сцены в главных ролях

На сцене мюзикла вы увидите 66 артистов, представляющих магическое противостояние Добра и Зла. В главных ролях:

Воланд — Иван Ожогин, обладатель премии «Золотая маска»

— Иван Ожогин, обладатель премии «Золотая маска» Мастер — Антон Авдеев, золотой голос российских мюзиклов

— Антон Авдеев, золотой голос российских мюзиклов Маргарита — Анастасия Вишневская, Евдокия Малевская

— Анастасия Вишневская, Евдокия Малевская Пилат — Вячеслав Штыпс, заслуженный артист России

Эффектные декорации и костюмы

Мюзикл представлен на сцене с 66 сменяющимися декорациями и 666 костюмами, созданными знаменитым венгерским художником-постановщиком Кентауэром (Эркель Ласло), автором художественной концепции известных мюзиклов «Бал вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».

Правила посещения

Во время спектакля просим вас не вставать со своих мест и не прерывать представление аплодисментами, чтобы не разрывать магический круг. Фото- и видеосъемка строго запрещены. Вход в зал после третьего звонка категорически запрещен. Мюзикл идет с одним антрактом.

Погружение в мир Булгакова и волшебства ждет вас на Театре ЛДМ «Новая сцена». Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля!