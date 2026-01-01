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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Screenlife-мюзикл по роману Булгакова
Постановка
Театр ЛДМ «Новая сцена» 16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Мюзикл "Мастер и Маргарита" в Театре ЛДМ «Новая сцена»

Грандиозное шоу, объединяющее лучшие творческие ресурсы

Мюзикл «Мастер и Маргарита» — это международный проект, объединивший талантливейших художников из России и Европы. Ожидайте волшебной феерии с потрясающими 3D-декорациями и интерактивным шоу, которое проведет вас через лабиринт человеческих страстей и откроет скрытые смыслы великого романа Михаила Булгакова.

Музыка и либретто от ведущих мастеров

Шесть композиторов, включая Антона Танонова, Ольгу Томаз и Сергея Рубальского, а также шесть либреттистов, среди которых Ирина Афанасьева и Сергей Шиловский-Булгаков, создали уникальное музыкальное и драматургическое оформление. Либретто построено по технологии «Ситуационный сценарий», вовлекающей зрителя в сценическое пространство и делающее каждое представление неповторимым.

Звезды российской сцены в главных ролях

На сцене мюзикла вы увидите 66 артистов, представляющих магическое противостояние Добра и Зла. В главных ролях:

  • Воланд — Иван Ожогин, обладатель премии «Золотая маска»
  • Мастер — Антон Авдеев, золотой голос российских мюзиклов
  • Маргарита — Анастасия Вишневская, Евдокия Малевская
  • Пилат — Вячеслав Штыпс, заслуженный артист России

Эффектные декорации и костюмы

Мюзикл представлен на сцене с 66 сменяющимися декорациями и 666 костюмами, созданными знаменитым венгерским художником-постановщиком Кентауэром (Эркель Ласло), автором художественной концепции известных мюзиклов «Бал вампиров», «Призрак Оперы» и «Оливер».

Правила посещения

Во время спектакля просим вас не вставать со своих мест и не прерывать представление аплодисментами, чтобы не разрывать магический круг. Фото- и видеосъемка строго запрещены. Вход в зал после третьего звонка категорически запрещен. Мюзикл идет с одним антрактом.

Погружение в мир Булгакова и волшебства ждет вас на Театре ЛДМ «Новая сцена». Не упустите шанс стать частью этого захватывающего спектакля!

В ролях
Иван Ожогин
Анастасия Вишневская
Евдокия Малевская
Антон Авдеев
Вячеслав Штыпс
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Отзывы

Наша рецензия: Любовь Дьявола и женщины. Рецензия на мюзикл «Мастер и Маргарита» в театре ЛДМ в Петербурге

Мюзикл «Мастер и Маргарита» в Петербурге рассказывает известный сюжет в яркой форме. Хотя не сразу понятно, как роман может разложиться на этот формат. Многие отзывы на мюзикл «Мастер и Маргарита» пишут, что шли скорее ради интереса — как это возможно? Если вам интересно, как одно из величайших произведений русской литературы может зазвучать по-новому, то мюзикл «Мастер и Маргарита» в Санкт-Перебурге — спектакль для вас. Сегодня разберём, насколько удачно коллектив реализовал эту авантюру. Мюзикл «Мастер и Маргарита», ЛДМ

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Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
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