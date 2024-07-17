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Мастер и Маргарита
Киноафиша Мастер и Маргарита

Спектакль Мастер и Маргарита

Булгаковская классика от замечательного московского режиссера 16+
Продолжительность 2 часа 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Приглашаем вас на захватывающее театральное путешествие в мир "Мастера и Маргариты" – самого знаменитого романа Михаила Булгакова, ожившего на сцене благодаря гениальной постановке режиссера Валерия Беляковича. Этот спектакль – не просто адаптация литературного произведения, это настоящий шедевр современного театра, который оставит в вас незабываемые впечатления.

Ключевые моменты спектакля:

  • Уникальная атмосфера: Вы окунетесь в мир мистики и таинственности, где события разворачиваются в дурдоме имени Ленина. Воланд, ведьмы, коты и исторические личности переплетаются с реальностью, создавая захватывающую атмосферу.

  • Виртуозная игра актеров: Живая игра актеров, искренние эмоции, волшебные звуки музыки – все это притягивает и очаровывает зрителя, словно вихрь, уносящий в мир искусства.

  • Решение проблемы мистики на сцене: Как поставить на театральных подмостках булгаковские перемещения во времени, прозрения, перевоплощения шута Бегемота в кота и наоборот? Этот спектакль предлагает удивительное искусство визуализации и создания мистических образов.

Подлинный шедевр искусства:

"Мастер и Маргарита" – это не просто спектакль, это истинный шедевр искусства двадцать первого века. Погрузитесь в мир, где любовь сильнее смерти, а мистика и реальность переплетаются в невероятном спектакле, который оставит вас захваченными и восхищенными.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной истории. Приходите на спектакль "Мастер и Маргарита" и окунитесь в мир, где невозможное становится возможным.

Режиссер
Валерий Белякович
В ролях
Михаил Гудошников
Сергей Фатьянов
Антон Наумов
Ольга Кабо
Владимир Бегма-мл.

Отзывы

Наша рецензия: Гена Букин в Аду. Рецензия на спектакль «Мастер и Маргарита» с Виктором Логиновым

Первую версию спектакля режиссёр Валерий Белякович поставил более 30 лет назад! Но её структура оказалась настолько крепкой, что позволила воспроизводить по всей России с другими актёрами. В том числе вводить звёзд, как, например, Виктор Логинов. Сегодня разберём постановку «Мастера и Маргариты», где популярный актёр сыграл роль Воланда.

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Фотографии

Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита Мастер и Маргарита
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Михаил Булгаков. Он пережил зависимость и любовь Сталина
Михаил Булгаков. Он пережил зависимость и любовь Сталина На допросе в ОГПУ он признался, что воевал за Белую армию. Но наказали не Михаила Булгакова, а следователя — он получил 5 лет за фабрикацию уголовных дел. Писателя уважал Иосиф Сталин, а свои же литераторы травили. Годы жизни Булгакова выпали на самый сложный период нашей истории. Он прошёл две войны, был врачём как у белых, так и у красных, употреблял морфий, но смог бросить, был в богеме и в полной изоляции, сорил деньгами и голодал. Биография писателя полна странных противоречий и мистической удачи.
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17 июля 2024 07:25
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