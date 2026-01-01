Мастер и Маргарита. Гостевой спектакль в Красноярском драматическом театре им. А.С. Пушкина

Белгородский государственный академический драматический театр имени М. С. Щепкина представляет спектакль «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова. Постановка осуществлена известным режиссёром Алексеем Дорониным.

«Мастер и Маргарита» — вершина творчества Булгакова, которая продолжает привлекать внимание читателей и зрителей по всему миру. В этом произведении переплетаются тайна, мистика, любовь, ирония и вера. Судьбы главных персонажей, Мастера и Маргариты, полны трагизма: ради всепоглощающего чувства им приходится сталкиваться с тёмными силами.

Спектакль обещает быть ярким и масштабным, собрав блестящий актёрский ансамбль, который в полной мере передаст атмосферу этой классической истории. Не упустите возможность стать частью этого художественного события, способного захватить воображение.